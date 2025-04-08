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СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе - РИА Новости, 08.04.2025
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15:31 08.04.2025 (обновлено: 16:13 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/seti-2010044282.html
СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе
СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе - РИА Новости, 08.04.2025
СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе
Украине не хватает рыболовных сетей, которые она использует для защиты военных от атак дронов, НКО ищут их по всей Европе, сообщает газета inews. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:31:00+03:00
2025-04-08T16:13:00+03:00
в мире
украина
вооруженные силы украины
европа
технологии
нидерланды
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украине не хватает рыболовных сетей, которые она использует для защиты военных от атак дронов, НКО ищут их по всей Европе, сообщает газета inews.Как отмечает издание, организация, "которые помогают обеспечить Украине оборону", ищут по всей Европе сети, которые после переработки применяются для защиты окопов и транспорта ВСУ от БПЛА."Примерно 200 грузовиков с лета прошлого года транспортировали до 4 тысяч тонн сетей на линию фронта из ряда стран, в том числе Нидерландов, Дании, Польши, Бельгии и Франции", - говорится в публикации. Отмечается, что число грузовиков, привозящих сети, увеличилось с одного в несколько месяцев в 2024 году до одного в неделю в 2025 году.В британской НКО Aid Ukraine UK заявили, что на передовой наблюдается серьезный дефицит старых рыболовных сетей. Организация призвала британские порты и рыбные хозяйства связаться с ней, чтобы обсудить их возможные поставки.Украинский военный Дмитрий заявил, что действующие на Украине фонды ищут сети по всей Европе и за ее пределами, в некоторых странах они начинают заканчиваться из-за их востребованности на фронте.
https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html
украина
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в мире, украина, вооруженные силы украины, европа, технологии, нидерланды
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Европа, Технологии, Нидерланды
СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе

Украине не хватает рыболовных сетей, для защиты от дронов, НКО ищут их в Европе

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украине не хватает рыболовных сетей, которые она использует для защиты военных от атак дронов, НКО ищут их по всей Европе, сообщает газета inews.
Как отмечает издание, организация, "которые помогают обеспечить Украине оборону", ищут по всей Европе сети, которые после переработки применяются для защиты окопов и транспорта ВСУ от БПЛА.
"Примерно 200 грузовиков с лета прошлого года транспортировали до 4 тысяч тонн сетей на линию фронта из ряда стран, в том числе Нидерландов, Дании, Польши, Бельгии и Франции", - говорится в публикации. Отмечается, что число грузовиков, привозящих сети, увеличилось с одного в несколько месяцев в 2024 году до одного в неделю в 2025 году.
В британской НКО Aid Ukraine UK заявили, что на передовой наблюдается серьезный дефицит старых рыболовных сетей. Организация призвала британские порты и рыбные хозяйства связаться с ней, чтобы обсудить их возможные поставки.
Украинский военный Дмитрий заявил, что действующие на Украине фонды ищут сети по всей Европе и за ее пределами, в некоторых странах они начинают заканчиваться из-за их востребованности на фронте.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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В миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЕвропаТехнологииНидерланды
 
 
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