https://ria.ru/20250408/seti-2010044282.html

СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе

СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе - РИА Новости, 08.04.2025

СМИ: украинские НКО ищут рыболовные сети для защиты от дронов в Европе

Украине не хватает рыболовных сетей, которые она использует для защиты военных от атак дронов, НКО ищут их по всей Европе, сообщает газета inews. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:31:00+03:00

2025-04-08T15:31:00+03:00

2025-04-08T16:13:00+03:00

в мире

украина

вооруженные силы украины

европа

технологии

нидерланды

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Украине не хватает рыболовных сетей, которые она использует для защиты военных от атак дронов, НКО ищут их по всей Европе, сообщает газета inews.Как отмечает издание, организация, "которые помогают обеспечить Украине оборону", ищут по всей Европе сети, которые после переработки применяются для защиты окопов и транспорта ВСУ от БПЛА."Примерно 200 грузовиков с лета прошлого года транспортировали до 4 тысяч тонн сетей на линию фронта из ряда стран, в том числе Нидерландов, Дании, Польши, Бельгии и Франции", - говорится в публикации. Отмечается, что число грузовиков, привозящих сети, увеличилось с одного в несколько месяцев в 2024 году до одного в неделю в 2025 году.В британской НКО Aid Ukraine UK заявили, что на передовой наблюдается серьезный дефицит старых рыболовных сетей. Организация призвала британские порты и рыбные хозяйства связаться с ней, чтобы обсудить их возможные поставки.Украинский военный Дмитрий заявил, что действующие на Украине фонды ищут сети по всей Европе и за ее пределами, в некоторых странах они начинают заканчиваться из-за их востребованности на фронте.

https://ria.ru/20250408/vsu-2010040898.html

украина

европа

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, вооруженные силы украины, европа, технологии, нидерланды