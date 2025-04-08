https://ria.ru/20250408/serbija-2010029098.html

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Сербии

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Сербии - РИА Новости, 08.04.2025

Шествие "Бессмертного полка" пройдет в Сербии

Масштабная акция "Бессмертный полк" пройдет в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сербии, заявил министр без портфеля в сербском... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:26:00+03:00

2025-04-08T14:26:00+03:00

2025-04-08T14:40:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

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иосип броз тито

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БЕЛГРАД, 8 апр – РИА Новости. Масштабная акция "Бессмертный полк" пройдет в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Сербии, заявил министр без портфеля в сербском правительстве, отвечающий за международное экономическое сотрудничество, Ненад Попович. Попович также является почетным председателем фонда "Бессмертный полк Сербии". По его словам, 9 мая жители городов Сербии пройдут по улицам страны с фотографиями своих родственников - участников Второй мировой войны. "Россию и Сербию объединяет многовековая история. Россия и Сербия победили нацистскую Германию и их союзников во Второй мировой войне. Наши предки - победители! Сегодня, когда нацистские идеологии и ксенофобия снова поднимают свои головы, важно помнить уроки прошлого и быть вместе. Сербы и русские - братья навсегда! Движение "Бессмертный полк Сербии" проводится уже девятый год и стало частью культурной идентичности нашей страны. Это выражение глубокого уважения и памяти, связывающей поколения и наши народы", - цитирует пресс-служба заявление Поповича на Международном форуме "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". На форуме в Москве министру вручили точную копию знамени Победы, которую он доставит в Сербию. Правительство Сербии ранее сформировало рабочую группу по совместному празднованию 80-летия Победы над фашизмом с российской стороной для согласования мероприятий. Свыше 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в сербской столице на 80-летнюю годовщину освобождения Белграда 20 октября, впервые акция "Бессмертный полк" прошла в Сербии в 2016 году. Международный форум "Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." проходит Москве и проводится для координаторов "Бессмертного полка" за рубежом. Участниками мероприятия стали 200 человек, среди которых 60 координаторов из 52 стран мира, студенты, представители общественных организаций. Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских Второго и Третьего Украинского фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии Иосипа Броза Тито. В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной Армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны были похоронены свыше 7 тысяч бойцов Красной Армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.

https://ria.ru/20250402/vuchich-2008788161.html

https://ria.ru/20250402/tramp-2008693223.html

https://ria.ru/20250322/voennye-2006680777.html

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в мире, сербия, югославия, москва, иосип броз тито