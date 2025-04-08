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В Подмосковье школьнице вручили щенка в подарок от президента
В Подмосковье школьнице вручили щенка в подарок от президента - РИА Новости, 08.04.2025
В Подмосковье школьнице вручили щенка в подарок от президента
Девятилетней школьнице Насте Орловской, переехавшей в Подмосковье из ДНР, вручили щенка в подарок от президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:51:00+03:00
2025-04-08T11:51:00+03:00
2025-04-08T13:51:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Девятилетней школьнице Насте Орловской, переехавшей в Подмосковье из ДНР, вручили щенка в подарок от президента Владимира Путина, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Щенок, которого решили назвать Тео, — помесь шпица и лайки четырех-пяти месяцев."Подарок от имени президента России вручил девятилетней девочке первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия — главный государственный ветеринарный инспектор Московской области Сергей Новиков <...> Школьница мечтала о собаке, своим желанием она поделилась в письме Владимиру Путину", — отметили ведомстве. Ветеринары Минсельхоза также рассказали Насти, как ухаживать за собакой."Объяснили ребенку, что домашний питомец — это прежде всего ответственность. Рассказали о правилах содержания, выгула, основах ухода, а также зарегистрировали щенка в едином региональном Реестре", — сказал Новиков.Семья Насти переехала в Мытищи из города Артемовск Донецкой Народной Республики.В письме президенту Настя рассказала, что о собаке мечтала давно. Помимо Тео девочке также вручили корм для питомца и переноску.
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Хорошие новости, Общество, Россия, Мытищи, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Сергей Новиков, Московская область (Подмосковье)
В Подмосковье школьнице вручили щенка в подарок от президента
В Мытищах девятилетней школьнице вручили щенка в подарок от президента