https://ria.ru/20250408/samara-2009982903.html

В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег

В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег - РИА Новости, 08.04.2025

В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег

Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в самарском селе Кинель-Черкассы несовершеннолетний заставил подростка с инвалидностью... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:54:00+03:00

2025-04-08T11:54:00+03:00

2025-04-08T12:08:00+03:00

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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в самарском селе Кинель-Черкассы несовершеннолетний заставил подростка с инвалидностью раздеться и прыгнуть в снег, сообщили в СУСК по региону. Ранее ряд местных Telegram-каналов распространили видео, на котором подросток заставил другого юношу раздеться и прыгнуть в снег, угрожая утопить его в реке. В публикациях уточняется, что пострадавший - подросток с инвалидностью. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время участники конфликта установлены", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что зачинщику конфликта и пострадавшему по 17 лет. С участниками происшествия работают следователи, проводятся необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств происшествия. В региональном ГУМВД России добавили, что проводят проверку по поступившему заявлению от местного жителя о возможных противоправных действиях несовершеннолетнего. "Несовершеннолетний 2007-го года рождения поставлен на профилактический учет, и информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении областного главка МВД.

https://ria.ru/20241129/samara-1986554512.html

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происшествия, россия