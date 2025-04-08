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В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег
В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег - РИА Новости, 08.04.2025
В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в самарском селе Кинель-Черкассы несовершеннолетний заставил подростка с инвалидностью... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:54:00+03:00
2025-04-08T11:54:00+03:00
2025-04-08T12:08:00+03:00
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САМАРА, 8 апр - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в самарском селе Кинель-Черкассы несовершеннолетний заставил подростка с инвалидностью раздеться и прыгнуть в снег, сообщили в СУСК по региону. Ранее ряд местных Telegram-каналов распространили видео, на котором подросток заставил другого юношу раздеться и прыгнуть в снег, угрожая утопить его в реке. В публикациях уточняется, что пострадавший - подросток с инвалидностью. "Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ (хулиганство). В настоящее время участники конфликта установлены", - говорится в сообщении. В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что зачинщику конфликта и пострадавшему по 17 лет. С участниками происшествия работают следователи, проводятся необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств происшествия. В региональном ГУМВД России добавили, что проводят проверку по поступившему заявлению от местного жителя о возможных противоправных действиях несовершеннолетнего. "Несовершеннолетний 2007-го года рождения поставлен на профилактический учет, и информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении областного главка МВД.
https://ria.ru/20241129/samara-1986554512.html
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происшествия, россия
В самарском селе подросток заставил инвалида раздеться и прыгнуть в снег
В самарском селе Кинель-Черкассы подросток заставил инвалида прыгнуть в снег
САМАРА, 8 апр - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве после того, как в самарском селе Кинель-Черкассы несовершеннолетний заставил подростка с инвалидностью раздеться и прыгнуть в снег, сообщили в СУСК
по региону.
Ранее ряд местных Telegram-каналов распространили видео, на котором подросток заставил другого юношу раздеться и прыгнуть в снег, угрожая утопить его в реке. В публикациях уточняется, что пострадавший - подросток с инвалидностью.
"Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 213 УК РФ
(хулиганство). В настоящее время участники конфликта установлены", - говорится в сообщении.
В правоохранительных органах РИА Новости уточнили, что зачинщику конфликта и пострадавшему по 17 лет.
С участниками происшествия работают следователи, проводятся необходимые следственные действия для выяснения обстоятельств происшествия.
В региональном ГУМВД России добавили, что проводят проверку по поступившему заявлению от местного жителя о возможных противоправных действиях несовершеннолетнего.
"Несовершеннолетний 2007-го года рождения поставлен на профилактический учет, и информация направлена в комиссию по делам несовершеннолетних", - говорится в сообщении областного главка МВД.