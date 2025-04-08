https://ria.ru/20250408/saldo-2010089451.html

При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель

При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель - РИА Новости, 08.04.2025

При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель

Спасатель ранен в результате обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:03:00+03:00

2025-04-08T18:03:00+03:00

2025-04-08T18:15:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Спасатель ранен в результате обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В результате обстрела пожарной части в Новой Каховке пострадал 26-летний спасатель. С осколочными ранениями он был доставлен в местную больницу", - написал Сальдо. Он добавил, что удар ВСУ также нанесен по Брилёвке в Алешкинском округе, в результате чего повреждено здание автозаправочной станции, пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

https://ria.ru/20250407/peregovory-2009768174.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

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