При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель
Сальдо: после обстрела ВСУ в Новой Каховке госпитализировали спасателя
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Спасатель ранен в результате обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В результате обстрела пожарной части в Новой Каховке пострадал 26-летний спасатель. С осколочными ранениями он был доставлен в местную больницу", - написал Сальдо.
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Он добавил, что удар ВСУ также нанесен по Брилёвке в Алешкинском округе, в результате чего повреждено здание автозаправочной станции, пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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