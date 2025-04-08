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При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель - РИА Новости, 08.04.2025
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18:03 08.04.2025 (обновлено: 18:15 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/saldo-2010089451.html
При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель
При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель - РИА Новости, 08.04.2025
При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель
Спасатель ранен в результате обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:03:00+03:00
2025-04-08T18:15:00+03:00
в мире
новая каховка
херсонская область
россия
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Спасатель ранен в результате обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале. "В результате обстрела пожарной части в Новой Каховке пострадал 26-летний спасатель. С осколочными ранениями он был доставлен в местную больницу", - написал Сальдо. Он добавил, что удар ВСУ также нанесен по Брилёвке в Алешкинском округе, в результате чего повреждено здание автозаправочной станции, пострадавших нет. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20250407/peregovory-2009768174.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, новая каховка, херсонская область , россия, владимир сальдо, вооруженные силы украины
В мире, Новая Каховка, Херсонская область , Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При украинском обстреле Новой Каховки пострадал спасатель

Сальдо: после обстрела ВСУ в Новой Каховке госпитализировали спасателя

© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской областиПоследствия обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области со стороны ВСУ
Последствия обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : пресс-служба губернатора Херсонской области
Последствия обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области со стороны ВСУ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости. Спасатель ранен в результате обстрела пожарной части в Новой Каховке в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"В результате обстрела пожарной части в Новой Каховке пострадал 26-летний спасатель. С осколочными ранениями он был доставлен в местную больницу", - написал Сальдо.
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Он добавил, что удар ВСУ также нанесен по Брилёвке в Алешкинском округе, в результате чего повреждено здание автозаправочной станции, пострадавших нет.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
В миреНовая КаховкаХерсонская областьРоссияВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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