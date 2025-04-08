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Япония сохранит участие в энергопроектах на Сахалине для энергобезопасности - РИА Новости, 08.04.2025
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04:47 08.04.2025 (обновлено: 04:54 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/sakhalin-2009931719.html
Япония сохранит участие в энергопроектах на Сахалине для энергобезопасности
Япония сохранит участие в энергопроектах на Сахалине для энергобезопасности - РИА Новости, 08.04.2025
Япония сохранит участие в энергопроектах на Сахалине для энергобезопасности
Япония намерена сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны, говорится в ежегодном... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T04:47:00+03:00
2025-04-08T04:54:00+03:00
экономика
япония
сахалин
россия
арктик спг - 2
сахалин-2
новатэк
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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Япония намерена сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны, говорится в ежегодном докладе японского МИД "Синяя книга по дипломатии". "Правительство Японии придерживается политики на сохранение участия в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в России, которые важны для обеспечения энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в средне- и долгосрочной перспективе", - отмечается в документе. Япония неоднократно заявляла, что намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности. Япония также рассчитывала покупать 2 миллиона тонн в год с проекта "Арктик СПГ 2". Однако США ввели санкции в ноябре 2023 года, внеся тогда в список рестрикций ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует проект. В мае 2024 года Вашингтон ввел санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2".
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экономика, япония, сахалин, россия, арктик спг - 2, сахалин-2, новатэк
Экономика, Япония, Сахалин, Россия, Арктик СПГ - 2, Сахалин-2, Новатэк
Япония сохранит участие в энергопроектах на Сахалине для энергобезопасности

МИД Японии заявил о намерении сохранить участие в энергопроектах на Сахалине

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа
Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Танкер-газовоз для перевозки сахалинского сжиженного природного газа . Архивное фото
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ТОКИО, 8 апр - РИА Новости. Япония намерена сохранить участие в энергетических проектах на Сахалине, так как они важны с точки зрения энергобезопасности страны, говорится в ежегодном докладе японского МИД "Синяя книга по дипломатии".
"Правительство Японии придерживается политики на сохранение участия в нефтегазовых проектах "Сахалин-1" и "Сахалин-2" в России, которые важны для обеспечения энергобезопасности Японии с точки зрения обеспечения стабильных поставок в средне- и долгосрочной перспективе", - отмечается в документе.
Япония неоднократно заявляла, что намерена сохранять долю в проектах по разработке нефти и газа в РФ, так как считает их важными для энергетической безопасности. Япония также рассчитывала покупать 2 миллиона тонн в год с проекта "Арктик СПГ 2". Однако США ввели санкции в ноябре 2023 года, внеся тогда в список рестрикций ООО "Арктик СПГ 2" - дочернюю компанию "Новатэка", которая реализует проект. В мае 2024 года Вашингтон ввел санкции против компаний и судов, связанных с "Арктик СПГ 2".
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ЭкономикаЯпонияСахалинРоссияАрктик СПГ - 2Сахалин-2Новатэк
 
 
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