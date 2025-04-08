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Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.04.2025
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11:51 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/ryba-2009981844.html
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев - РИА Новости, 08.04.2025
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, несмотря на всевозможные вызовы: так, например, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:51:00+03:00
2025-04-08T11:51:00+03:00
экономика
технологии
россия
дмитрий патрушев
федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, несмотря на всевозможные вызовы: так, например, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. "Невзирая на всевозможные вызовы, наш рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво и стабильно. Это из года в год подтверждают наши экономические показатели. Так, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, а зарплата в рыбной отрасли фактически в два раза превышает среднюю по экономике. За результатами отрасли стоит ежедневный труд более чем 125 тысяч человек, настоящих профессионалов своего дела", - сказал Патрушев во время выступления на расширенном заседании коллегии Росрыболовства по итогам 2024 года. По его словам, модернизация рыбохозяйственного комплекса и развитие цифровизации повышают спрос на высококвалифицированных специалистов - они должны уметь работать со сложным оборудованием и технологиями, анализировать большие объемы данных. Патрушев отметил, что к подготовке кадров важно привлекать бизнес. "Такие примеры уже есть, и надеюсь, что их количество из года в год будет только увеличено. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу нацелить все отраслевое сообщество на активное использование предлагаемых государством инструментов. Давайте вместе воспитывать грамотных специалистов", - добавил он.
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экономика, технологии, россия, дмитрий патрушев, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)
Экономика, Технологии, Россия, Дмитрий Патрушев, Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, заявил Патрушев

Патрушев: рыбохозяйственный комплекс в РФ работает стабильно, несмотря на вызовы

© РИА Новости / Чейшвили | Перейти в медиабанкРыбаки обрабатывают улов рыбы
Рыбаки обрабатывают улов рыбы - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Чейшвили
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Рыбохозяйственный комплекс в России работает стабильно, несмотря на всевозможные вызовы: так, например, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев.
"Невзирая на всевозможные вызовы, наш рыбохозяйственный комплекс работает устойчиво и стабильно. Это из года в год подтверждают наши экономические показатели. Так, оборот профильных организаций за 2024 год вырос на 7% и составил 1,1 триллиона рублей, а зарплата в рыбной отрасли фактически в два раза превышает среднюю по экономике. За результатами отрасли стоит ежедневный труд более чем 125 тысяч человек, настоящих профессионалов своего дела", - сказал Патрушев во время выступления на расширенном заседании коллегии Росрыболовства по итогам 2024 года.
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По его словам, модернизация рыбохозяйственного комплекса и развитие цифровизации повышают спрос на высококвалифицированных специалистов - они должны уметь работать со сложным оборудованием и технологиями, анализировать большие объемы данных.
Патрушев отметил, что к подготовке кадров важно привлекать бизнес. "Такие примеры уже есть, и надеюсь, что их количество из года в год будет только увеличено. Поэтому, пользуясь возможностью, хочу нацелить все отраслевое сообщество на активное использование предлагаемых государством инструментов. Давайте вместе воспитывать грамотных специалистов", - добавил он.
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ЭкономикаТехнологииРоссияДмитрий ПатрушевФедеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство)
 
 
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