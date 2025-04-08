https://ria.ru/20250408/ruka-2009964332.html

В Томске десятиклассник порезал руку ножом в школе

В Томске десятиклассник порезал руку ножом в школе - РИА Новости, 08.04.2025

В Томске десятиклассник порезал руку ножом в школе

Десятиклассник в школе "Интеграция" под Томском порезал руку ножом, проводится проверка, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:43:00+03:00

2025-04-08T10:43:00+03:00

2025-04-08T10:55:00+03:00

происшествия

томский район

томская область

сергей ломакин

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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НОВОСИБИРСК, 8 апр – РИА Новости. Десятиклассник в школе "Интеграция" под Томском порезал руку ножом, проводится проверка, сообщает УМВД по региону. Ранее в соцсетях сообщалось, что подросток во время урока достал нож и, игнорируя просьбы учителя, нанес порезы на руке. "Восьмого апреля в дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение, что в образовательном учреждении по улице Виталия Грачёва 8а, ученик 10-го класса порезал себе руку ножом", - говорится в сообщении. Полицейские проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Помимо этого, по поручению прокурора Томской области Сергея Ломакина организована проверка обстоятельств инцидента с учеником. Прокуроры проверят соблюдение учебным заведением законодательства об образовании, в том числе на предмет обеспечения безопасных условий пребывания в нем обучающихся. "Кроме того, надзорное ведомство даст оценку работе органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

https://ria.ru/20250408/ranenie-2009958016.html

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html

томский район

томская область

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происшествия, томский район, томская область, сергей ломакин, министерство внутренних дел рф (мвд россии)