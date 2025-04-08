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В РПЦ предупредили о сатанистах в медицине и образовании
В РПЦ предупредили о сатанистах в медицине и образовании - РИА Новости, 08.04.2025
В РПЦ предупредили о сатанистах в медицине и образовании
Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанисты проникают в медицину, и здравоохранение и... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:23:00+03:00
2025-04-08T19:23:00+03:00
2025-04-08T19:38:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства иерей Федор Лукьянов заявил, что сатанисты проникают в медицину, и здравоохранение и образование. "В некоторых странах сатанисты пролоббировали возможность проведения занятий в школах и высших учебных заведениях… Сатанисты активно проникают в сферу медицины и здравоохранения. Сатанисты через некоторых представителей медицинского сообщества пропагандируют убийства детей в утробе матери. Дошло до того, что в США открыта специализированная клиника по проведению абортов во имя Сатаны. Сатанисты планируют распространить сеть абортивных клиник в странах Европы", – сказал он РИА Новости во вторник после круглого стола в Государственной думе РФ, посвященного противодействию распространению сатанизма и других деструктивных культов и идеологии.Законопроект о запрете сатанизма в РФ внесут в Госдуму, он должен ограничить распространение идеологии сатанизма, в том числе действие так называемых "церквей сатаны" США и Украины на территории Российской Федерации, сообщил РИА Новости ранее депутат Госдумы Николай Бурляев.
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сша, россия, федор лукьянов, общество, в мире, русская православная церковь
Религия, США, Россия, Федор Лукьянов, Общество, В мире, Русская православная церковь
В РПЦ предупредили о сатанистах в медицине и образовании
Иерей Лукьянов заявил, что сатанисты проникают в медицину и образование