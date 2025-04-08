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В РПЦ призвали исключить изображение храмов без религиозной символики - РИА Новости, 08.04.2025
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Религия
 
12:31 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/rpts-2009993217.html
В РПЦ призвали исключить изображение храмов без религиозной символики
В РПЦ призвали исключить изображение храмов без религиозной символики - РИА Новости, 08.04.2025
В РПЦ призвали исключить изображение храмов без религиозной символики
Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), выступая во вторник в Госдуме, предложила изменения в законодательство, чтобы РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:31:00+03:00
2025-04-08T12:31:00+03:00
религия
общество
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), выступая во вторник в Госдуме, предложила изменения в законодательство, чтобы исключить изображение объектов религиозного почитания без религиозной символики. "Нами предлагается включить в профильное законодательство, возможно, в закон о свободе совести, а также в закон о рекламе, следующие формулировки: "использование изображений культовых зданий, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов, не допускается в средствах массовой информации, при продаже товаров, выполнении работ, или оказании услуг, а также в государственных символах и знаках, объявлениях, на вывесках и в рекламе". Понимаю, что эта формулировка, возможно, нуждается в уточнении, но в целом она охватывает все возможные способы изображения объектов религиозного почитания без соответствующей религиозной символики. Мы может это оформить в виде соответствующего федерального закона и направить вам на рассмотрение", - сказала игумения Ксения на заседании межфракционной рабочей группы. По ее словам, предлагаемая формулировка позволила бы исключить "так называемый "крестопад", который можно наблюдать "на страницах печатных изданий, на денежных купюрах, на фотографиях храмов, в рекламе". Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что необходимо законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, призвал "защитить крест как главный христианский символ".
https://ria.ru/20250406/izmeny-2009626364.html
https://ria.ru/20250122/sud-1994977939.html
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общество
Религия, Общество
В РПЦ призвали исключить изображение храмов без религиозной символики

Игумения Ксения призвала исключить изображение храмов без религиозной символики

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПравославный крест
Православный крест - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Православный крест. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега), выступая во вторник в Госдуме, предложила изменения в законодательство, чтобы исключить изображение объектов религиозного почитания без религиозной символики.
"Нами предлагается включить в профильное законодательство, возможно, в закон о свободе совести, а также в закон о рекламе, следующие формулировки: "использование изображений культовых зданий, а также иных объектов, содержащих религиозные символы, без указанных символов, не допускается в средствах массовой информации, при продаже товаров, выполнении работ, или оказании услуг, а также в государственных символах и знаках, объявлениях, на вывесках и в рекламе". Понимаю, что эта формулировка, возможно, нуждается в уточнении, но в целом она охватывает все возможные способы изображения объектов религиозного почитания без соответствующей религиозной символики. Мы может это оформить в виде соответствующего федерального закона и направить вам на рассмотрение", - сказала игумения Ксения на заседании межфракционной рабочей группы.
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По ее словам, предлагаемая формулировка позволила бы исключить "так называемый "крестопад", который можно наблюдать "на страницах печатных изданий, на денежных купюрах, на фотографиях храмов, в рекламе".
Ранее зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил РИА Новости, что необходимо законодательно запретить стирать кресты с изображений храмов, призвал "защитить крест как главный христианский символ".
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