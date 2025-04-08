https://ria.ru/20250408/rostehi-2010025142.html

"Ростех" предложил смягчить наказание за "блок" на негатив в Telegram

"Ростех" предложил смягчить наказание за "блок" на негатив в Telegram - РИА Новости, 08.04.2025

"Ростех" предложил смягчить наказание за "блок" на негатив в Telegram

Госкорпорация "Ростех" предложила смягчить уголовную ответственность для администраторов Telegram-каналов, занимающихся шантажом и вымогательством за... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:10:00+03:00

2025-04-08T14:10:00+03:00

2025-04-08T14:10:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предложила смягчить уголовную ответственность для администраторов Telegram-каналов, занимающихся шантажом и вымогательством за нераспространение негативной информации, сообщила пресс-служба госкорпорации. "Госкорпорация выступила с предложением смягчить уголовную ответственность за вымогательство на информационном рынке. Речь идет о так называемых "блоках" на негатив, когда администраторы Telegram-каналов требуют от известных людей взятку за нераспространение негативной информации", - говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале. По словам директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, "блоки" на негатив в цифровой среде являются объективным злом, с которым сама госкорпорация сталкивалась неоднократно, и подобные действия должны быть наказуемыми. При этом он считает тяжесть последствий в медийной сфере значительно ниже, чем при деяниях, которые сопряжены с угрозой жизни и здоровью потерпевшего. "Однако действующая редакция Уголовного кодекса одинаково сурова ко всем и не дает возможность дифференцировать ответственность. Совместно с командой юристов мы разработали законопроект, который закрепляет признаки состава таких преступлений и устраняет несоразмерность наказания, предлагая более гуманные санкции. Рассчитываем, что законодатели поддержат эту инициативу", - добавил Бровко. Уточняется, что в рамках законопроекта предлагается ввести за цифровое вымогательство наказание - до трех лет принудительных работ или лишения свободы либо двух лет ограничения свободы. "Максимально - лишение свободы не более чем на 10 лет", - отметили в "Ростехе". Сейчас виновные в таких деяниях несут ответственность по статье 163 УК РФ "Вымогательство", по которой наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок от семи до пятнадцати лет.

https://ria.ru/20241208/telegram-1988003104.html

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общество, технологии, россия, ростех