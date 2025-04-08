"Ростех" предложил смягчить наказание за "блок" на негатив в Telegram
Ростех предложил смягчить наказание за блок на негатив в Telegram-каналах
Стенд госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" предложила смягчить уголовную ответственность для администраторов Telegram-каналов, занимающихся шантажом и вымогательством за нераспространение негативной информации, сообщила пресс-служба госкорпорации.
"Госкорпорация выступила с предложением смягчить уголовную ответственность за вымогательство на информационном рынке. Речь идет о так называемых "блоках" на негатив, когда администраторы Telegram-каналов требуют от известных людей взятку за нераспространение негативной информации", - говорится в сообщении госкорпорации в ее Telegram-канале.
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По словам директора по особым поручениям "Ростеха" Василия Бровко, "блоки" на негатив в цифровой среде являются объективным злом, с которым сама госкорпорация сталкивалась неоднократно, и подобные действия должны быть наказуемыми. При этом он считает тяжесть последствий в медийной сфере значительно ниже, чем при деяниях, которые сопряжены с угрозой жизни и здоровью потерпевшего.
"Однако действующая редакция Уголовного кодекса одинаково сурова ко всем и не дает возможность дифференцировать ответственность. Совместно с командой юристов мы разработали законопроект, который закрепляет признаки состава таких преступлений и устраняет несоразмерность наказания, предлагая более гуманные санкции. Рассчитываем, что законодатели поддержат эту инициативу", - добавил Бровко.
Уточняется, что в рамках законопроекта предлагается ввести за цифровое вымогательство наказание - до трех лет принудительных работ или лишения свободы либо двух лет ограничения свободы. "Максимально - лишение свободы не более чем на 10 лет", - отметили в "Ростехе".
Сейчас виновные в таких деяниях несут ответственность по статье 163 УК РФ "Вымогательство", по которой наказание в виде лишения свободы предусмотрено на срок от семи до пятнадцати лет.
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