Володин назвал Россию самой открытой страной в мире
Володин назвал РФ самой открытой в мире страной с гарантией всех прав и свобод
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия - самая открытая в мире страна с гарантией всех прав и свобод, но те, кто "продался", используют "лазейки", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Мы реально самые открытые в мире, у нас гарантированы все права, свободы. И наше государство многое для этого делает. Но недружественные страны и те, кто продался другим государствам, уехал и оттуда ведет работу, зачастую используют вот эти лазейки. Поэтому нам необходимо сделать все, чтобы их перекрыть, защитить страну, защитить нашу независимость", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД.
Он отметил, что принятые законы позволяют многое сделать в этой части.
"Во-первых, правильно сейчас рассказать об этом максимально, чтобы все знали. Любые действия недружественных организаций, которые направлены против России, если кто-то будет поддерживать, понесет наказание законом, который мы приняли. Устанавливается ответственность до 7 лет лишения свободы. Организации, которые мы не признаем или в них не участвуем, не могут диктовать на территории Российской Федерации свои какие-то правила. Мы защищаем страну от таких недружественных решений", - добавил председатель Госдумы.