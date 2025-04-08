https://ria.ru/20250408/rossiya-2010023531.html

Володин назвал Россию самой открытой страной в мире

Володин назвал Россию самой открытой страной в мире - РИА Новости, 08.04.2025

Володин назвал Россию самой открытой страной в мире

Россия - самая открытая в мире страна с гарантией всех прав и свобод, но те, кто "продался", используют "лазейки", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:05:00+03:00

2025-04-08T14:05:00+03:00

2025-04-08T14:28:00+03:00

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вячеслав володин

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общество

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия - самая открытая в мире страна с гарантией всех прав и свобод, но те, кто "продался", используют "лазейки", заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях законопроект о признании иноагентами тех, кто содействует международным организациям, в которых не участвует РФ. "Мы реально самые открытые в мире, у нас гарантированы все права, свободы. И наше государство многое для этого делает. Но недружественные страны и те, кто продался другим государствам, уехал и оттуда ведет работу, зачастую используют вот эти лазейки. Поэтому нам необходимо сделать все, чтобы их перекрыть, защитить страну, защитить нашу независимость", - сказал Володин в ходе пленарного заседания ГД.Он отметил, что принятые законы позволяют многое сделать в этой части."Во-первых, правильно сейчас рассказать об этом максимально, чтобы все знали. Любые действия недружественных организаций, которые направлены против России, если кто-то будет поддерживать, понесет наказание законом, который мы приняли. Устанавливается ответственность до 7 лет лишения свободы. Организации, которые мы не признаем или в них не участвуем, не могут диктовать на территории Российской Федерации свои какие-то правила. Мы защищаем страну от таких недружественных решений", - добавил председатель Госдумы.

https://ria.ru/20250408/inoagenty-2010015850.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вячеслав володин, госдума рф, общество