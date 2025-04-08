https://ria.ru/20250408/rossiya-2009916574.html

Деваться некуда: Трамп начал войну, а на поклон идти к России

Деваться некуда: Трамп начал войну, а на поклон идти к России - РИА Новости, 08.04.2025

Деваться некуда: Трамп начал войну, а на поклон идти к России

Сегодняшние мировые новостные ленты на десятки лет вперед обеспечат Голливуд головокружительными сюжетами. Тут есть все: и прощание с великой мечтой, и... РИА Новости, 08.04.2025

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брикс

евросоюз

дональд трамп

максим решетников

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россия

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Сегодняшние мировые новостные ленты на десятки лет вперед обеспечат Голливуд головокружительными сюжетами. Тут есть все: и прощание с великой мечтой, и неминуемый зомби-апокалипсис, и последний день Помпеи, и предательство союзников, и наказание пороков, и засланные казачки, и неожиданная надежда.На днях Дональд Трамп решил не томить аудиторию и разом вывалил все заявки на "Оскар", объявив о тарифах (ввозных пошлинах) сразу для 185 стран. Такого не ожидал никто, но с аплодисментами и толпами поклонников не срослось.По самым скромным подсчетам, демарш Большого Дональда за пару дней откусил от мирового фондового рынка не менее шести триллионов долларов (что на самом деле говорит не о могуществе Трампа, а о совершенно перекошенной, пузыреобразной, спекулятивной и оторванной от твердой реальности существующей модели мировой экономики). Подавляющее число обозревателей сходятся на том, что Трамп "подвел финальную черту под глобализацией".Официальных причин парадной мазурки Трампа несколько, но только одна из них (неофициальная) потенциально опасна для России.Первая причина: выполнение предвыборных обещаний, что ему необходимо для переизбрания на третий срок. Среди них — снижение или обнуление колоссального государственного долга, на обслуживание которого тратится почти пятая часть всего госбюджета США; снижение торгового дефицита (страна импортирует почти в два раза больше, чем экспортирует); снижение налогов, увеличение рабочих мест и т. д.Вторая причина: кардинальная историческая реиндустриализация США, в рамках которой за счет тарифного буллинга все зарубежные производства переносятся в страну.Третья, главная и неафишируемая причина, "зашитая" в идеологии MAGA: превратить США в единственную централизованную западную мегаимперию, которая сможет всем обеспечивать себя сама и диктовать оставшимся свою волю.В то же время есть все признаки того, что эта цель никогда не будет достигнута, не говоря уже о первых двух.Да, появилась информация, что на поклон к Трампу выстроилась очередь из желающих полюбовно снизить тарифы, в которой уже чуть ли не под полсотни стран — но главные "партнеропротивники" США место в этой очереди не заняли, а встали в самую воинственную позу.Например, еврокомиссар по промышленной стратегии Сежурне заявил, что ответ Евросоюза на пошлины Трампа будет пропорциональным и ЕС выработает единую позицию по этому вопросу. Уже есть информация, что Евросоюз подготовил пакет контрмер против американского импорта на 28 миллиардов долларов. Это означает объявление экономической войны, где ЕС уверен, что сможет "пересидеть и передавить" Трампа.В свою очередь, Китай уже ввел против США зеркальные пошлины, после чего Трамп вчера объявил ультиматум: или вы их отменяете, или я ввожу дополнительные пошлины в 50% (сверх нынешних). Представитель МИД Китая Линь Цзянь назвал угрозы Трампа издевательством, экономическим буллингом и предупредил, что "угрозы и давление — неправильный способ взаимодействия с Китаем". В ответ Трамп отменил с китайцами любые переговоры, то есть назад, скорее всего, уже не отвернет никто.Это означает, что мы по факту наблюдаем начало реального перерисовывания мировых экономических карт и формирования новых "экономических островов" в лице ЕС и Китая, которые в теории не будут кровно зависеть от импорта в США, а будут искать новые рынки сбыта и усиленно стимулировать внутренний спрос (что вызовет усиленный спрос на нефть и газ). Это также означает, что за счет новых пошлин Трамп свой госдолг закрыть не сможет уже точно и единственным инструментом покрытия дефицита тогда останется печатный станок, следствием чего станет инфляция и новый виток роста дефицита бюджета. Это будет продолжаться цикл за циклом до конечной остановки — дефолта США.Хотя Америка является реальным геополитическим соперником России (а до недавнего времени фактически "горячим" врагом), наша страна не заинтересована в полном коллапсе США, который может утащить за собой всю мировую экономику с ее нефтью и газом, так же как не заинтересована и в исполнении розовых имперских мечтаний Трампа. Нынешняя ситуация для России — прекрасная возможность значительно укрепить свои позиции в мире на основе создающейся многополярности, выстраивая как многосторонние союзы вроде БРИКС, так и налаживая двусторонние отношения, в том числе с США.Дело в том, что, в отличие от всех остальных стран, наши гипотетические потери от бушующего в мире кризиса сравнительно невелики. Бюджетно-долговой запас прочности у нас кардинально больше, чем у остальных (в разы). У нас хорошая внутренняя экономика, практически полная обеспеченность всеми природными ресурсами, уникальный экспорт, стабильный внутренний спрос и большой рынок (не говоря уже о мощных вооруженных силах). Временное снижение мировых цен на энергоносители, безусловно, повлияет на доходы страны, но неизбежный рост стимулирования внутреннего спроса в ЕС и Китае их восстановит, а благодаря перенаправлению части экспортных потоков из США в Россию по сниженным ценам будет проявляться деинфляционный эффект. По данным Центробанка, золотой запас России растет третий месяц подряд и в марте достиг исторического максимума. Министр экономического развития Максим Решетников вчера назвал экономику РФ привлекательной для западных инвестиций за счет стабильности и хороших темпов роста.Но главное — все шоки, от которых сейчас сходит с ума весь мир, мы уже пережили "авансом" с 2022 года. И мы знаем об укреплении экономики в эпоху кризиса больше, чем кто-либо другой на планете. Иначе говоря, кооперация с нами в принципе выгодна и США, и Китаю, и ЕС — а сейчас тем более.Характерно, что спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев в интервью американскому телеканалу Fox прямо сказал, что мы не просим никакой отмены санкций, пошлин и тому подобного, что вызвало сильный когнитивный диссонанс. Вместо этого мы предлагаем Америке сотрудничество и даже готовы подставить плечо (например, в области критичных ресурсов, рынка сбыта и в разруливании кризисов с тем же Ираном и Китаем) — в обмен на соблюдение наших интересов и выполнение требований по Украине.Мораль басни проста: никогда не пытайтесь уничтожить Россию, потому что она может остаться единственной, кто может спасти вас самих.

https://ria.ru/20250407/rossiya-2009649133.html

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009461671.html

https://ria.ru/20250404/tramp-2009142855.html

https://ria.ru/20250407/nato-2009637039.html

китай

россия

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Кирилл Стрельников https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg

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брикс, евросоюз, дональд трамп, максим решетников, кирилл дмитриев, китай, россия, сша, аналитика