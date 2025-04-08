https://ria.ru/20250408/rossija-2010096497.html

Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса

Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса - РИА Новости, 08.04.2025

Россия и США обсуждают поиск долгосрочного решения украинского кризиса

Россия и США в рамках контактов обсуждают поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:21:00+03:00

2025-04-08T18:21:00+03:00

2025-04-08T18:21:00+03:00

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ООН, 8 апр - РИА Новости. Россия и США в рамках контактов обсуждают поиск устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. "Сценарий, который обсуждают сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом (перемирии, во время которого Украина сможет перевооружиться - ред.), а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта. Для этого необходимо устранить его первопричины, среди которых в том числе и накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием минских договоренностей", - сказал Небензя в ходе заседания СБ ООН. Он отметил, что одной из целей СВО является демилитаризация Украины, которая будет осуществлена "военным или переговорным путем", чтобы с украинской территории больше не исходила угроза для России. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе".

https://ria.ru/20250408/rossija-2009996309.html

https://ria.ru/20250407/ssha-2009865070.html

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в мире, россия, украина, сша, василий небензя, владимир путин, оон