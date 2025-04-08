https://ria.ru/20250408/rossija-2010021753.html

Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана, заявили в МИД

Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана, заявили в МИД - РИА Новости, 08.04.2025

Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана, заявили в МИД

Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:57:00+03:00

2025-04-08T13:57:00+03:00

2025-04-08T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия готова оказать содействие в переговорах США и Ирана, заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. "Россия всегда оказывает все возможное содействие, когда речь идет о решении любого кризиса или конфликта. Это имеет отношение и к ситуации вокруг Ирана", - сказал он журналистам. "В настоящее время проходят переговоры в Омане при посредничестве Омана между США и Ираном, и мы надеемся, что наших усилий не потребуется. Но если возникнет необходимость, конечно, мы окажем все возможное содействие", - заявил Руденко.

https://ria.ru/20250408/mid-2010013332.html

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в мире, россия, сша, иран, андрей руденко