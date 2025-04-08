https://ria.ru/20250408/rossija-2010013802.html

Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой

Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой - РИА Новости, 08.04.2025

Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой

Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T13:37:00+03:00

2025-04-08T13:37:00+03:00

2025-04-08T13:37:00+03:00

россия

белоруссия

западная европа

мария захарова

в мире

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ. Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся в окружении на европейском окружении, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной.

https://ria.ru/20250407/dugin-2009811145.html

россия

белоруссия

западная европа

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россия, белоруссия, западная европа, мария захарова, в мире