https://ria.ru/20250408/rossija-2010013802.html
Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой
Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой - РИА Новости, 08.04.2025
Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой
Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T13:37:00+03:00
2025-04-08T13:37:00+03:00
2025-04-08T13:37:00+03:00
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западная европа
мария захарова
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Россия и Белоруссия сохранили европейскость больше, чем страны Западной Европы, и в окружении на европейском континенте отстаивают правду о Второй мировой войне, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы (РФ и Белоруссия - ред.) всё-таки европейские страны, мы страны, которые как раз больше, чем Западная Европа хранят эту европейскость", - сказала она журналистам на полях мероприятия в МИД РФ. Говоря о том, как Белоруссия и РФ отстаивают правду о Второй мировой войне, Захарова подчеркнула, что две страны находятся в окружении на европейском окружении, но в масштабе планеты - плечом к плечу и с мировым большинством за спиной.
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россия, белоруссия, западная европа, мария захарова, в мире
Россия, Белоруссия, Западная Европа, Мария Захарова, В мире
Захарова сравнила Россию и Белоруссию с Западной Европой
Захарова: Россия и Белоруссия хранят европейскость больше, чем Западная Европа