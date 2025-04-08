Песков рассказал про усилия России и США по нормализации отношений
Песков: Москва и Вашингтон прикладывают усилия для нормализации отношений
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Москва и Вашингтон прикладывают изрядные усилия, чтобы выйти на нормализацию отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Я напомню вам в свое время сделанное заявление и президента Российской Федерации (Владимира Путина - ред.), и министра иностранных дел (Сергея Лаврова - ред.), наши эксперты говорили, конечно же, об изменившихся условиях, что в нынешней конфигурации, связанной с архитектурой безопасности, с нынешней ситуацией, конечно же, абстрагироваться от ядерных потенциалов других стран невозможно. И обсуждать можно только все в комплексе. И как раз для того, чтобы выйти на перспективы возможного начала в будущем таких сложнейших переговоров, сейчас и Москва, и Вашингтон прикладывают изрядное усилие для нормализации наших двусторонних отношений, которым был нанесен страшнейший ущерб в предыдущие годы во время предыдущей администрации в Вашингтоне", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о возможном восстановлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).
Путин 21 февраля 2023 года в послании Федеральному собранию заявил, что Россия приостанавливает участие в российско-американском ДСНВ, подчеркнув, что страна не выходит из договора. Он отметил, что, прежде чем вернуться к обсуждению, нужно понять, на что претендуют такие страны, как Франция и Великобритания, и как учитывать их стратегические арсеналы, то есть совокупный ударный потенциал НАТО. Официальная нота о приостановке участия РФ в Договоре была передана американской стороне 28 февраля.
В конце декабря 2024 года Лавров напомнил, что Россия сегодня продолжает придерживаться количественных ограничений на СНВ по договору, несмотря на приостановку его действия. При этом глава МИД РФ также подчеркнул, что до момента отказа американцев от нынешнего антироссийского курса "никаких переговоров с ними по контролю над вооружениями мы вести не станем".
Как заявлял РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин, Россия выступает за возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями. Но, по его словам, это требует очень тщательной работы и конструктивного отношения партнеров друг к другу при понимании необходимости обеспечения стратегической стабильности.