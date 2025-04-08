Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов
Россия в марте увеличила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов
© AP Photo / Andre PennerКонтейнеровоз в районе порта Сантос в Бразилии
© AP Photo / Andre Penner
Контейнеровоз в районе порта Сантос в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% — до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных таможни латиноамериканской страны, которые изучило РИА Новости.
Так, в начале весны Бразилия закупила российскую продукцию на 917,5 миллиона долларов против 779,4 миллиона в марте прошлого года. Главным образом экспорт увеличился за счет удобрений, спрос на них подскочил в 1,8 раза — до 334,9 миллиона долларов.
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В то же время страна увеличила экспорт на российский рынок на треть год к году — до максимума за пять месяцев в 136,7 миллиона долларов. Главным образом выросли поставки:
- кофе — в 5,9 раза;
- мяса — в 1,8 раза;
- табака — в прошлом году поставок не было.
Товарооборот России и Бразилии вновь превысил миллиард долларов — впервые с октября 2024-го. За год он вырос на четверть, а за месяц — в полтора раза.
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