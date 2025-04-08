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Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов - РИА Новости, 08.04.2025
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10:19 08.04.2025 (обновлено: 11:10 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/rossija-2009960689.html
Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов
Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов - РИА Новости, 08.04.2025
Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов
Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% — до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных таможни... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T10:19:00+03:00
2025-04-08T11:10:00+03:00
экономика
бразилия
россия
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% — до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных таможни латиноамериканской страны, которые изучило РИА Новости. Так, в начале весны Бразилия закупила российскую продукцию на 917,5 миллиона долларов против 779,4 миллиона в марте прошлого года. Главным образом экспорт увеличился за счет удобрений, спрос на них подскочил в 1,8 раза — до 334,9 миллиона долларов.В то же время страна увеличила экспорт на российский рынок на треть год к году — до максимума за пять месяцев в 136,7 миллиона долларов. Главным образом выросли поставки:Товарооборот России и Бразилии вновь превысил миллиард долларов — впервые с октября 2024-го. За год он вырос на четверть, а за месяц — в полтора раза.
https://ria.ru/20250215/kofe-1999523292.html
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экономика, бразилия, россия
Экономика, Бразилия, Россия
Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов

Россия в марте увеличила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов

© AP Photo / Andre PennerКонтейнеровоз в районе порта Сантос в Бразилии
Контейнеровоз в районе порта Сантос в Бразилии - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Andre Penner
Контейнеровоз в районе порта Сантос в Бразилии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% — до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных таможни латиноамериканской страны, которые изучило РИА Новости.
Так, в начале весны Бразилия закупила российскую продукцию на 917,5 миллиона долларов против 779,4 миллиона в марте прошлого года. Главным образом экспорт увеличился за счет удобрений, спрос на них подскочил в 1,8 раза — до 334,9 миллиона долларов.
Готовые обжаренные зерна кофе - РИА Новости, 1920, 15.02.2025
Бразилия стала главным поставщиком кофе в Россию
15 февраля, 06:07
В то же время страна увеличила экспорт на российский рынок на треть год к году — до максимума за пять месяцев в 136,7 миллиона долларов. Главным образом выросли поставки:
  • кофе — в 5,9 раза;
  • мяса — в 1,8 раза;
  • табака — в прошлом году поставок не было.
Товарооборот России и Бразилии вновь превысил миллиард долларов — впервые с октября 2024-го. За год он вырос на четверть, а за месяц — в полтора раза.
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30 марта, 11:17
 
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