https://ria.ru/20250408/rossija-2009960689.html

Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов

Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов - РИА Новости, 08.04.2025

Россия нарастила экспорт в Бразилию почти на 20 процентов

Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% — до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных таможни... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T10:19:00+03:00

2025-04-08T10:19:00+03:00

2025-04-08T11:10:00+03:00

экономика

бразилия

россия

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Россия в марте увеличила экспорт товаров в Бразилию почти на 20% — до максимальных для этого месяца 917,5 миллиона долларов, следует из данных таможни латиноамериканской страны, которые изучило РИА Новости. Так, в начале весны Бразилия закупила российскую продукцию на 917,5 миллиона долларов против 779,4 миллиона в марте прошлого года. Главным образом экспорт увеличился за счет удобрений, спрос на них подскочил в 1,8 раза — до 334,9 миллиона долларов.В то же время страна увеличила экспорт на российский рынок на треть год к году — до максимума за пять месяцев в 136,7 миллиона долларов. Главным образом выросли поставки:Товарооборот России и Бразилии вновь превысил миллиард долларов — впервые с октября 2024-го. За год он вырос на четверть, а за месяц — в полтора раза.

https://ria.ru/20250215/kofe-1999523292.html

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экономика, бразилия, россия