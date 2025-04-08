В "Ростехе" рассказали об огнеметных системах из России
Оздоев: Россия опережает страны НАТО в создании тяжёлых огнеметных систем
Тяжелая огнеметная система ТОС-2 "Тосочка" . Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Россия колоссально опережает страны НАТО в области создания тяжёлых огнемётных систем, у Запада нет таких машин, которые, как показывает опыт СВО, иногда позволяют занимать позиции противника без единого выстрела, заявил индустриальный директор кластера вооружений "Ростеха", член Бюро Союза машиностроителей России Бекхан Оздоев.
"Тяжелые огнеметные системы нашего производства – уникальное оружие, которое обеспечивает качественное преимущество на поле боя. Есть примеры, когда применение этих систем позволяло нашим бойцам занимать позиции противника без единого выстрела. В мире и, в частности, в западных странах сопоставимые аналоги отсутствуют. В этом сегменте вооружений мы ушли вперед, оставив страны НАТО далеко позади", – приводит слова Оздоева Telegram-канал госкорпорации.
В "Ростехе" уточнили, что ТОС-2 "Тосочка" имеет существенно увеличенную дальность стрельбы. Обновленная система управления огнем позволяет ей точечно поражать позиции и гарантированно уничтожать объекты противника. Колесная база дает возможность ТОС-2 быстрее занимать и покидать огневую позицию, повышая выживаемость машины в контрбатарейной борьбе.
Кроме "Тосочки" в зоне СВО применяются гусеничные тяжелые огнеметные системы ТОС-1 и ТОС-1А "Солнцепек". ТОС-1 имеет неофициальное прозвище "Буратино". Как рассказали в "Ростехе", оно связано с характерной формой головной части реактивного снаряда системы – взрыватель боеприпаса выступает из корпуса, как нос сказочного Буратино.
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8 ноября 2024, 08:47