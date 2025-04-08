Рейтинг@Mail.ru
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/roskosmos-2009994207.html
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ - РИА Новости, 08.04.2025
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ
"Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:35:00+03:00
2025-04-08T12:35:00+03:00
космос - риа наука
байконур (город)
дмитрий баканов
наса
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_0:305:2889:1930_1920x0_80_0_0_fe19a17265b6658337f081e26682ab2a.jpg
БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов. "У нас была довольно открытая дискуссия вчера, 1,5 часа мы обсуждали планы "Роскосмоса", НАСА, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким. Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
https://ria.ru/20250319/bakanov-2005986190.html
https://ria.ru/20241212/mks-1988911820.html
байконур (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787379063_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_15dd92bb4c6377c2e23a783d9ddad9e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, байконур (город), дмитрий баканов, наса, роскосмос
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Дмитрий Баканов, НАСА, Роскосмос
"Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ

Баканов: "Роскосмос" и НАСА обсудили развитие пилотируемых программ после МКС

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкСимволика "Роскосмоса"
Символика Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Символика "Роскосмоса". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. "Роскосмос" и НАСА обсудили сотрудничество, в том числе развитие пилотируемых программ на орбите после МКС и лунную программу, сообщил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.
"У нас была довольно открытая дискуссия вчера, 1,5 часа мы обсуждали планы "Роскосмоса", НАСА, касающиеся развития орбитального космоса после МКС, планы развития лунной программы", - сказал Баканов журналистам после стыковки корабля "Союз" к МКС.
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Глава "Роскосмоса" признался, что думает о космосе, а не о внимании женщин
19 марта, 14:55
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
В экипаж вошли российские космонавты Сергеей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и астронавт НАСА Джонатан Ким.
Полёт корабля к МКС прошел по сверхкороткой двухвитковой схеме, в 11.58 мск "Союз" пристыковался к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
МКС - РИА Новости, 1920, 12.12.2024
Правительство одобрило переговоры Роскосмоса и НАСА по МКС
12 декабря 2024, 20:21
 
Космос - РИА НаукаБайконур (город)Дмитрий БакановНАСАРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала