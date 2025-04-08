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Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными

Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными - РИА Новости, 08.04.2025

Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными

Самыми эффективными боевыми роботами оказались те, которые были созданы в войсках, сообщил во вторник министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T16:12:00+03:00

2025-04-08T16:12:00+03:00

2025-04-08T16:12:00+03:00

безопасность

россия

андрей белоусов

технологии

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Самыми эффективными боевыми роботами оказались те, которые были созданы в войсках, сообщил во вторник министр обороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов 8 апреля провёл в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации. "Сегодня на выставке были представлены образцы тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ. Глава ведомства также рассказал, что в каждой группировке ВС РФ налажено свое производство наземных роботов.

https://ria.ru/20250307/dron-2003526329.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф