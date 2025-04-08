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Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными
Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными - РИА Новости, 08.04.2025
Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными
Самыми эффективными боевыми роботами оказались те, которые были созданы в войсках, сообщил во вторник министр обороны РФ Андрей Белоусов. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:12:00+03:00
2025-04-08T16:12:00+03:00
2025-04-08T16:12:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
технологии
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. Самыми эффективными боевыми роботами оказались те, которые были созданы в войсках, сообщил во вторник министр обороны РФ Андрей Белоусов. Белоусов 8 апреля провёл в ведомстве научно-техническую конференцию по вопросам эксплуатации и развития наземных робототехнических комплексов с учетом опыта проведения спецоперации. "Сегодня на выставке были представлены образцы тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", - приводит слова Белоусова Минобороны РФ. Глава ведомства также рассказал, что в каждой группировке ВС РФ налажено свое производство наземных роботов.
https://ria.ru/20250307/dron-2003526329.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, андрей белоусов, технологии, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Технологии, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ
Белоусов раскрыл, какие боевые роботы оказались самыми эффективными
Белоусов: самыми эффективными боевыми роботами оказались созданные в войсках