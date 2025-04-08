https://ria.ru/20250408/roboty-2010051755.html
Белоусов рассказал о поставках наземных роботов в армию
Белоусов рассказал о поставках наземных роботов в армию - РИА Новости, 08.04.2025
Белоусов рассказал о поставках наземных роботов в армию
Российская армия в 2024 году получила несколько сотен наземных робототехнических комплексов, в 2025 году планируется поставить на порядок больше, заявил министр РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T16:02:00+03:00
2025-04-08T16:02:00+03:00
2025-04-08T16:03:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
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министерство обороны рф (минобороны рф)
технологии
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Российская армия в 2024 году получила несколько сотен наземных робототехнических комплексов, в 2025 году планируется поставить на порядок больше, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Андрей Белоусов отметил, что в прошлом году промышленностью и волонтерскими организациями в ВС РФ было поставлено несколько сотен наземных робототехнических комплексов", - говорится в сообщении. "В этом году планируем поставить на порядок больше", – сказал Белоусов, слова которого приводит МО РФ. Белоусов также рассказал, что в каждой группировке налажено свое производство наземных роботов. "Сегодня на выставке были представлены образцы тех робототехнических систем, которые производятся в группировках. Надо отметить, что произведенные в войсках изделия отличаются наибольшей эффективностью", – добавил глава российского военного ведомства.
https://ria.ru/20241216/belousov-1989442347.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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безопасность, россия, андрей белоусов, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф), технологии
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Технологии
Белоусов рассказал о поставках наземных роботов в армию
Белоусов: поставки наземных роботов в ВС России в 2025 году вырастут на порядок