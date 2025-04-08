https://ria.ru/20250408/rektor-2010126595.html
Появились подробности о доходах задержанного ректора ПсковГУ
Появились подробности о доходах задержанного ректора ПсковГУ - РИА Новости, 08.04.2025
Появились подробности о доходах задержанного ректора ПсковГУ
Задержанная ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:31:00+03:00
2025-04-08T23:31:00+03:00
2025-04-08T23:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Задержанная ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. По данным документов, за 2019 год Ильина заработала 2,7 миллиона рублей, а ее супруг - 620 тысяч рублей. В собственности у Ильиной был автомобиль Toyota RAV4, у мужа - Nissan TIIDA, а в пользовании - несколько квартир: на 78 "квадратов", 50,8 квадратных метров и 113,4 "квадрата" - последняя числилась в пользовании ее супруга. Уже в 2020 году задекларированный доход Ильиной превышал 15,1 миллиона рублей, доход супруга - 1,6 миллиона рублей. Вместе с тем из пользования у мужа Ильиной пропала квартира на 113,4 "квадрата". Ильина же по-прежнему владела лишь всё тем же автомобилем, при этом автомобиль супруга больше не значился в декларации. В 2021 году доход Ильиной сократился в пять раз - до 3,2 миллиона рублей, но в собственности у нее появилась квартира на 74,7 квадратных метра. В пользовании также остались две квартиры на 78 "квадратов" и 50,8 квадратных метра.
https://ria.ru/20250408/pskov-2010099334.html
https://ria.ru/20250404/krasnojarsk-2009257517.html
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россия, происшествия, псков, псковская область, хищение
Россия, Происшествия, Псков, Псковская область, Хищение
Появились подробности о доходах задержанного ректора ПсковГУ
Задержанная ректор ПсковГУ Ильина в 2020 году задекларировала 15 млн рублей
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Задержанная ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина задекларировала за 2020 год более 15 миллионов рублей, а уже в следующем году - 3,2 миллиона рублей и квартиру, свидетельствуют данные деклараций, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств.
По данным документов, за 2019 год Ильина заработала 2,7 миллиона рублей, а ее супруг - 620 тысяч рублей. В собственности у Ильиной был автомобиль Toyota RAV4, у мужа - Nissan TIIDA, а в пользовании - несколько квартир: на 78 "квадратов", 50,8 квадратных метров и 113,4 "квадрата" - последняя числилась в пользовании ее супруга.
Уже в 2020 году задекларированный доход Ильиной превышал 15,1 миллиона рублей, доход супруга - 1,6 миллиона рублей. Вместе с тем из пользования у мужа Ильиной пропала квартира на 113,4 "квадрата". Ильина же по-прежнему владела лишь всё тем же автомобилем, при этом автомобиль супруга больше не значился в декларации.
В 2021 году доход Ильиной сократился в пять раз - до 3,2 миллиона рублей, но в собственности у нее появилась квартира на 74,7 квадратных метра. В пользовании также остались две квартиры на 78 "квадратов" и 50,8 квадратных метра.