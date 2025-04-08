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Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза
Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза - РИА Новости, 08.04.2025
Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза
Зарплата задержанного ректора Псковского университета Натальи Ильиной за три года выросла более чем в два раза, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:49:00+03:00
2025-04-08T22:49:00+03:00
2025-04-08T22:49:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зарплата задержанного ректора Псковского университета Натальи Ильиной за три года выросла более чем в два раза, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. "Официальная зарплата Ильиной с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза", - сказал собеседник агентства.
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псковская область, россия, происшествия, хищение
Псковская область, Россия, Происшествия, Хищение
Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза
Зарплата задержанного псковского ректора Ильиной за три года выросла в два раза