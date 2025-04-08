https://ria.ru/20250408/rektor-2010124248.html

Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза

Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза - РИА Новости, 08.04.2025

Зарплата ректора Псковского университета за три года выросла в два раза

Зарплата задержанного ректора Псковского университета Натальи Ильиной за три года выросла более чем в два раза, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:49:00+03:00

2025-04-08T22:49:00+03:00

2025-04-08T22:49:00+03:00

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россия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Зарплата задержанного ректора Псковского университета Натальи Ильиной за три года выросла более чем в два раза, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. "Официальная зарплата Ильиной с 2021 года по 2023 год, согласно справкам о доходах, выросла более чем в два раза", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20250404/krasnojarsk-2009257517.html

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псковская область, россия, происшествия, хищение