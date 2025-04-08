Задержанная ректор ПсковГУ купила две квартиры в Москве, сообщил источник
Задержанная ректор ПсковГУ Ильина купила две квартиры в Москве за 40 млн рублей
© Кадр видео, предоставленного РИА НовостиРектор Псковского госуниверситета Наталья Ильина во время задержания
© Кадр видео, предоставленного РИА Новости
Ректор Псковского госуниверситета Наталья Ильина во время задержания
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина приобрела две квартиры в Москве стоимостью около 40 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств.
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"Большую часть времени Ильина проводила в так называемых командировках в Москве, где живет ее семья и где она купила две квартиры в престижном районе Тропарево-Никулино. Их площадь составила около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно, а общая стоимость – 40 миллионов рублей", – рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что одна из квартир "в целях сокрытия доходов" Ильиной была оформлена на ее неработающую мать-пенсионерку.
По его информации, при этом основную часть дохода ректора ПсковГУ составляла не столько зарплата, сколько средства, полученные в результате реализации мошеннической схемы по присвоению бюджетных средств путем начисления сотрудникам вуза якобы повышенной зарплаты.
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