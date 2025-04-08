https://ria.ru/20250408/rektor-2010103185.html

Задержанная ректор ПсковГУ купила две квартиры в Москве, сообщил источник

Задержанная ректор ПсковГУ купила две квартиры в Москве, сообщил источник - РИА Новости, 08.04.2025

Задержанная ректор ПсковГУ купила две квартиры в Москве, сообщил источник

Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина приобрела две квартиры в Москве стоимостью около 40 миллионов рублей,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T19:09:00+03:00

2025-04-08T19:09:00+03:00

2025-04-08T19:09:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Задержанная ректор Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталья Ильина приобрела две квартиры в Москве стоимостью около 40 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. "Большую часть времени Ильина проводила в так называемых командировках в Москве, где живет ее семья и где она купила две квартиры в престижном районе Тропарево-Никулино. Их площадь составила около 58 квадратных метров и около 50 квадратных метров соответственно, а общая стоимость – 40 миллионов рублей", – рассказал собеседник агентства. Он добавил, что одна из квартир "в целях сокрытия доходов" Ильиной была оформлена на ее неработающую мать-пенсионерку. По его информации, при этом основную часть дохода ректора ПсковГУ составляла не столько зарплата, сколько средства, полученные в результате реализации мошеннической схемы по присвоению бюджетных средств путем начисления сотрудникам вуза якобы повышенной зарплаты.

https://ria.ru/20250117/delo-1994184981.html

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