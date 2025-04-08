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Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищении - РИА Новости, 08.04.2025
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18:29 08.04.2025 (обновлено: 18:57 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/rektor-2010097239.html
Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищении
Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищении - РИА Новости, 08.04.2025
Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищении
Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:29:00+03:00
2025-04-08T18:57:00+03:00
происшествия
псковский государственный университет (псковгу)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "В отношении ректора ПсковГУ Ильиной возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, она задержана", — говорится в заявлении.По данным источника агентства, большую часть времени фигурантка проводила в так называемых командировках в Москве, где живет ее семья. В столице она купила две квартиры в районе Тропарево-Никулино, их площадь составила около 58 и 50 квадратных метров соответственно, а общая стоимость — 40 миллионов рублей. Одну из них Ильина оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов.Основную часть заработка ректора ПсковГУ составляли деньги, полученные при реализации мошеннической схемы по присвоению бюджетных средств через начисления сотрудникам вуза "повышенной зарплаты", указал собеседник РИА Новости.Официальным комментарием правоохранителей по поводу задержания Ильиной агентство пока не располагает.
https://ria.ru/20250228/nikonova-2002197733.html
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Задержание ректора Псковского госуниверситета
Ректор Псковского госуниверситета Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
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происшествия, псковский государственный университет (псковгу), россия
Происшествия, Псковский государственный университет (ПсковГУ), Россия
Ректора Псковского госуниверситета задержали по делу о хищении

Ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр — РИА Новости. Ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Наталью Ильину задержали по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"В отношении ректора ПсковГУ Ильиной возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных средств, она задержана", — говорится в заявлении.
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По данным источника агентства, большую часть времени фигурантка проводила в так называемых командировках в Москве, где живет ее семья. В столице она купила две квартиры в районе Тропарево-Никулино, их площадь составила около 58 и 50 квадратных метров соответственно, а общая стоимость — 40 миллионов рублей. Одну из них Ильина оформила на неработающую мать-пенсионерку для сокрытия доходов.
Основную часть заработка ректора ПсковГУ составляли деньги, полученные при реализации мошеннической схемы по присвоению бюджетных средств через начисления сотрудникам вуза "повышенной зарплаты", указал собеседник РИА Новости.
Официальным комментарием правоохранителей по поводу задержания Ильиной агентство пока не располагает.
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ПроисшествияПсковский государственный университет (ПсковГУ)Россия
 
 
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