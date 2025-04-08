https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура - РИА Новости, 08.04.2025
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:07:00+03:00
2025-04-08T11:07:00+03:00
2025-04-08T11:07:00+03:00
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с космодрома Байконур. "Старт с Байконура в объективе Ивана Вагнера — космонавты готовы встречать коллег", - говорится в сообщении. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернутся на Землю 20 апреля.
https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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космос - риа наука, байконур (город), земля, иван вагнер, алексей овчинин, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Международная космическая станция (МКС)
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
Российский космонавт Вагнер на МКС сфотографировал пуск "Союза 2.1а" с Байконура