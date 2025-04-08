https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html

Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура

Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура - РИА Новости, 08.04.2025

Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура

Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:07:00+03:00

2025-04-08T11:07:00+03:00

2025-04-08T11:07:00+03:00

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иван вагнер

алексей овчинин

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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с космодрома Байконур. "Старт с Байконура в объективе Ивана Вагнера — космонавты готовы встречать коллег", - говорится в сообщении. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернутся на Землю 20 апреля.

https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html

https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город), земля, иван вагнер, алексей овчинин, международная космическая станция (мкс)