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Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура - РИА Новости, 08.04.2025
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11:07 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/raketa-2009969360.html
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура - РИА Новости, 08.04.2025
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура
Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:07:00+03:00
2025-04-08T11:07:00+03:00
космос - риа наука
байконур (город)
земля
иван вагнер
алексей овчинин
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с космодрома Байконур. "Старт с Байконура в объективе Ивана Вагнера — космонавты готовы встречать коллег", - говорится в сообщении. Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту. Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал". Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток. Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернутся на Землю 20 апреля.
https://ria.ru/20250401/kosmos-2008565387.html
https://ria.ru/20250207/mks-1998013637.html
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космос - риа наука, байконур (город), земля, иван вагнер, алексей овчинин, международная космическая станция (мкс)
Космос - РИА Наука, Байконур (город), Земля, Иван Вагнер, Алексей Овчинин, Международная космическая станция (МКС)
Российский космонавт сфотографировал с МКС пуск "Ракеты Победы" с Байконура

Российский космонавт Вагнер на МКС сфотографировал пуск "Союза 2.1а" с Байконура

© Фото : Иван ВагнерСтарт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© Фото : Иван Вагнер
Старт ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Российский космонавт Иван Вагнер, находящийся на МКС, сфотографировал пуск ракеты "Союз 2.1а" с кораблем "Союз МС-27" и российско-американским экипажем с космодрома Байконур.
"Старт с Байконура в объективе Ивана Вагнера — космонавты готовы встречать коллег", - говорится в сообщении.
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Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 8.47 мск с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур. Спустя девять минут ракета вывела "Союз МС-27" на околоземную орбиту.
Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
Космонавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер вернутся на Землю 20 апреля.
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