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"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27" - РИА Новости, 08.04.2025
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08:59 08.04.2025 (обновлено: 09:38 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/raketa-2009945520.html
"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27"
"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27" - РИА Новости, 08.04.2025
"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27"
Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T08:59:00+03:00
2025-04-08T09:38:00+03:00
космос - риа наука
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, летящими на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура."Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-27". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-27" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.Ракета стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал".Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.
https://ria.ru/20250403/zapusk_rakety-2008349247.html
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космос - риа наука, байконур (город)
Космос - РИА Наука, Байконур (город)
"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27"

"Ракета Победы” вывела на орбиту "Союз МС-27" с двумя россиянами и американцем

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя Союз-2.1а с кораблем Союз МС-27 с космодрома Байконур - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-27" с космодрома Байконур
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БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, летящими на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура.
Триколор ТВ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Пульт на старт
3 апреля, 13:31
"Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-27". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-27" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.
Ракета стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.
Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал".
Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.
Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.
Астронавт NASA Джонатан Ким - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
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