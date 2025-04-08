https://ria.ru/20250408/raketa-2009945520.html

"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27"

"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27" - РИА Новости, 08.04.2025

"Ракета Победы” вывела на околоземную орбиту "Союз МС-27"

Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T08:59:00+03:00

2025-04-08T08:59:00+03:00

2025-04-08T09:38:00+03:00

космос - риа наука

байконур (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/08/2009951596_0:199:2983:1877_1920x0_80_0_0_155954a00d7180e93bac58de72795e5b.jpg

БАЙКОНУР (Казахстан), 8 апр - РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а" вывела на околоземную орбиту корабль "Союз МС-27" с российскими космонавтами Сергеем Рыжиковым, Алексеем Зубрицким и астронавтом NASA Джонатаном Кимом, летящими на Международную космическую станцию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее ракета "Союз-2.1а" стартовала с Байконура."Есть отделение транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-27". Транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-27" выведен на орбиту искусственного спутника Земли", — сказал комментатор пуска на смотровой площадке.Ракета стартовала в 8 часов 47 минут по московскому времени с 31-й пусковой площадки космодрома Байконур.Полёт корабля к МКС пройдёт по сверхкороткой двухвитковой схеме и займёт 3 часа 17 минут, в 12.04 мск "Союз" должен пристыковаться к российскому модулю "Причал".Планируется, что продолжительность полёта экипажа на МКС составит 245 суток.Пуск посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне. "Союз-2.1а" получил название "Ракета Победы", его украсили символикой годовщины.

https://ria.ru/20250403/zapusk_rakety-2008349247.html

https://ria.ru/20250407/pesnya-2009919785.html

байконур (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

космос - риа наука, байконур (город)