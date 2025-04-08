https://ria.ru/20250408/rada-2010106050.html
"Это геноцид": в Раде выступили с жутким поздравлением
"Это геноцид": в Раде выступили с жутким поздравлением - РИА Новости, 08.04.2025
"Это геноцид": в Раде выступили с жутким поздравлением
В день работников украинских военкоматов депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал их террористами в своем канале Telegram. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T19:31:00+03:00
2025-04-08T19:31:00+03:00
2025-04-08T19:31:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В день работников украинских военкоматов депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал их террористами в своем канале Telegram."Сегодня, 8 апреля, на Украине отмечается День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) <…>. А что такое ТЦК на самом деле?! ТЦК — часть террористической организации Зеленского", — заявил он.По словам политика, благодаря работе сотрудников военкоматов каждый украинец стал преступником только из-за наличия паспорта."ТЦК убивают людей каждый день… Не на фронте — на улицах наших городов. Не в бою — а в подворотнях, маршрутках и возле супермаркетов", — написал нардеп.Военкоматы, указал он, превратились в инструмент карательной машины, которая ломает жизни и судьбы людей, творя насилие и террор против собственного народа по указанию главы киевского режима.В их профессиональный день депутат призвал помнить, что режим падет, а они понесут юридическую и историческую ответственность как его пособники."Это геноцид украинского народа!" — заключил Дмитрук.Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20250408/ukraina-2010098634.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Верховная Рада Украины, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины
"Это геноцид": в Раде выступили с жутким поздравлением
Нардеп Дмитрук в день работников ТЦК обвинил их в геноциде украинского народа
МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. В день работников украинских военкоматов депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал их террористами в своем канале Telegram.
"Сегодня, 8 апреля, на Украине
отмечается День работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) <…>. А что такое ТЦК на самом деле?! ТЦК — часть террористической организации Зеленского", — заявил он.
По словам политика, благодаря работе сотрудников военкоматов каждый украинец стал преступником только из-за наличия паспорта.
"ТЦК убивают людей каждый день… Не на фронте — на улицах наших городов. Не в бою — а в подворотнях, маршрутках и возле супермаркетов", — написал нардеп.
Военкоматы, указал он, превратились в инструмент карательной машины, которая ломает жизни и судьбы людей, творя насилие и террор против собственного народа по указанию главы киевского режима.
В их профессиональный день депутат призвал помнить, что режим падет, а они понесут юридическую и историческую ответственность как его пособники.
«
"Это геноцид украинского народа!" — заключил Дмитрук.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что "принудительная мобилизация" на Украине
войдет в учебники как геноцид украинского народа.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.