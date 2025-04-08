https://ria.ru/20250408/rabota-2009939156.html
Большинство россиян считают свою эффективность на работе высокой
Большинство россиян считают свою эффективность на работе высокой - РИА Новости, 08.04.2025
Большинство россиян считают свою эффективность на работе высокой
Почти 70% россиян считают себя очень эффективными в работе, 42% уверены, что работают лучше своих коллег, свидетельствуют результаты исследования сервисов... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T07:36:00+03:00
2025-04-08T07:36:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти 70% россиян считают себя очень эффективными в работе, 42% уверены, что работают лучше своих коллег, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости. "Четверть опрошенных оценивают свою эффективность как очень высокую, заявляя о быстром и качественном выполнении задач, превосходящем ожидания. Почти половина респондентов (44%) считают свою эффективность высокой, успешно справляясь с поставленными задачами и активно участвуя в командной работе", - говорится в данных. Согласно сервисам, еще четверть опрошенных оценивают свой вклад в работу как средний, видят возможности для дальнейшего роста и развития. Среди участников опроса 4% признают свою эффективность ниже среднего, связывая это с трудностями в управлении временем и приоритетами. Только 2% респондентов считают свою эффективность низкой. "При этом 42% респондентов уверены в своей большей эффективности по сравнению с другими коллегами. Практически столько же (41%) считают, что их продуктивность находится на одном уровне с коллегами", - уточнили в исследовании. Почти каждый десятый (9%) позиционирует себя как самого продуктивный сотрудник, 7% признают меньшую эффективность по сравнению с коллегами. Только 1% респондентов считает себя самым неэффективным членом команды. "При оценке эффективности работы почти половина опрошенных (48%) полагаются на собственное ощущение, утверждая, что просто видят результаты хорошей работы. Треть респондентов (34%) сверяют свои достижения с установленными показателями эффективности. Еще треть (33%) сравнивают текущие результаты с результатами прошлого отчетного периода, отслеживая динамику своей работы", - говорится в данных. Отмечается, что обратную связь от руководителя получают 16% респондентов, а от коллег - каждый десятый. Оценивают свою эффективность через принесённую прибыль. В исследовании, которое проводилось с 31 марта по 3 апреля, поучаствовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России.
https://ria.ru/20250320/restorany-2006107630.html
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технологии, россия
Большинство россиян считают свою эффективность на работе высокой
Почти 70% россиян считают свою эффективность на работе высокой
МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Почти 70% россиян считают себя очень эффективными в работе, 42% уверены, что работают лучше своих коллег, свидетельствуют результаты исследования сервисов "Работа.ру" и "СберПодбор", которые есть в распоряжении РИА Новости.
"Четверть опрошенных оценивают свою эффективность как очень высокую, заявляя о быстром и качественном выполнении задач, превосходящем ожидания. Почти половина респондентов (44%) считают свою эффективность высокой, успешно справляясь с поставленными задачами и активно участвуя в командной работе", - говорится в данных.
Согласно сервисам, еще четверть опрошенных оценивают свой вклад в работу как средний, видят возможности для дальнейшего роста и развития. Среди участников опроса 4% признают свою эффективность ниже среднего, связывая это с трудностями в управлении временем и приоритетами. Только 2% респондентов считают свою эффективность низкой.
"При этом 42% респондентов уверены в своей большей эффективности по сравнению с другими коллегами. Практически столько же (41%) считают, что их продуктивность находится на одном уровне с коллегами", - уточнили в исследовании.
Почти каждый десятый (9%) позиционирует себя как самого продуктивный сотрудник, 7% признают меньшую эффективность по сравнению с коллегами. Только 1% респондентов считает себя самым неэффективным членом команды.
"При оценке эффективности работы почти половина опрошенных (48%) полагаются на собственное ощущение, утверждая, что просто видят результаты хорошей работы. Треть респондентов (34%) сверяют свои достижения с установленными показателями эффективности. Еще треть (33%) сравнивают текущие результаты с результатами прошлого отчетного периода, отслеживая динамику своей работы", - говорится в данных.
Отмечается, что обратную связь от руководителя получают 16% респондентов, а от коллег - каждый десятый. Оценивают свою эффективность через принесённую прибыль.
В исследовании, которое проводилось с 31 марта по 3 апреля, поучаствовали 3,5 тысячи человек из всех регионов России
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