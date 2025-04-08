https://ria.ru/20250408/rabota-2009929220.html

Специалист рассказала, как подростку в Москве устроиться на работу

Специалист рассказала, как подростку в Москве устроиться на работу - РИА Новости, 08.04.2025

Специалист рассказала, как подростку в Москве устроиться на работу

Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений и сферу туризма, кроме того, можно стать самозанятыми и получать доход от хобби или... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:33:00+03:00

2025-04-08T03:33:00+03:00

2025-04-08T03:33:00+03:00

общество

москва

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владимир путин

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Подростки в Москве могут устроиться на работу в индустрию развлечений и сферу туризма, кроме того, можно стать самозанятыми и получать доход от хобби или фриланса, сообщила РИА Новости начальник отдела по работе с молодежью центра "Профессии будущего" Вероника Лукьянова. В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий работодателям привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные в период летних каникул по направлению органов службы занятости или в составе студотрядов. "Наибольшее количество вакансий для молодежи представлено в сферах услуг и туризма, гостинично-ресторанном бизнесе и индустрии развлечений. Чаще всего в качестве подработки подростки выбирают такие специальности, как курьер и промоутер. Ребят привлекают свободное планирование собственного графика и возможность выбора подходящих для работы локаций", - рассказала Лукьянова. Она отметила, что подростки в возрасте от 14 лет также могут попробовать себя в сфере альтернативной занятости: зарегистрировать самозанятость и начать получать официальный доход от хобби или фриланса. В качестве самозанятого молодые люди могут реализовать себя в креативных направлениях: фото- и видеосъемке, создании и разработке контента для блогов, копирайтинге. "Продолжительность рабочей недели для подростков до 16 лет, которые работают в учебное, а не каникулярное время, составляет 12 часов в неделю (2,5 часа в день), а для сотрудников 16-18 лет - 17,5 часов (4 часа в день). В каникулярное время сотрудники в возрасте до 16 лет могут работать не более 24 часов в неделю (4 часа в день в возрасте от 14 до 15 лет и 5 часов - от 15 до 16 лет), в возрасте от 16 до 18 лет - 35 часов в неделю (7 часов в день)", - пояснила Лукьянова. Специалист добавила, что также популярным вариантом для молодых специалистов является позиция аниматора. Начинающих специалистов ждут и в качестве менеджеров по продажам, немало предложений для подростков есть и на позицию бариста.

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общество, москва, россия, владимир путин