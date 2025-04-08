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Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:39:00+03:00
2025-04-08T22:39:00+03:00
2025-04-08T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
ростовская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого апреля т.г. в период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, ростовская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Ростовская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ
Минобороны: ПВО сбила над Россией пять украинских БПЛА за 15 минут