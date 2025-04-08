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Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

Над российскими регионами сбили еще пять беспилотников ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:39:00+03:00

2025-04-08T22:39:00+03:00

2025-04-08T23:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

ростовская область

азовское море

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили пять украинских беспилотников над Ростовской областью и Азовским морем, сообщили в Минобороны РФ."Восьмого апреля т.г. в период с 22.00 до 22.15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА - над территорией Ростовской области и один БПЛА – над акваторией Азовского моря", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

ростовская область

азовское море

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2025

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россия, вооруженные силы украины, безопасность, ростовская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)