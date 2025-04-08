https://ria.ru/20250408/pvo-2010122597.html

Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ

Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:24:00+03:00

2025-04-08T22:24:00+03:00

2025-04-08T23:41:00+03:00

безопасность

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

черное море

республика крым

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что четыре дрона нейтрализовали над акваторией Черного моря, еще по два — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

черное море

республика крым

воронежская область

пензенская область

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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, республика крым, воронежская область, пензенская область