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Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:24:00+03:00
2025-04-08T22:24:00+03:00
2025-04-08T23:41:00+03:00
безопасность
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вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
республика крым
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны сбили десять беспилотников ВСУ над тремя российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны."В период с 19:20 до 21:15 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — рассказали в ведомстве.Уточняется, что четыре дрона нейтрализовали над акваторией Черного моря, еще по два — над Воронежской и Пензенской областями, а также над Крымом.ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Силы ПВО перехватывают летательные аппараты противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
республика крым
воронежская область
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), черное море, республика крым, воронежская область, пензенская область
Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море, Республика Крым, Воронежская область, Пензенская область
Над российскими регионами сбили десять беспилотников ВСУ
Над Черным морем, Крымом, Воронежской и Пензенской областями сбили 10 дронов ВСУ