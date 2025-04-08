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В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:12 08.04.2025 (обновлено: 23:06 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/pvo-2010121777.html
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:12:00+03:00
2025-04-08T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
пензенская область
вооруженные силы украины
россия
безопасность
олег мельниченко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале."Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА", - написал глава региона.Мельниченко добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, также обошлось без разрушений.
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пензенская область
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пензенская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Олег Мельниченко
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ

Мельниченко: над Пензенской областью сбили два дрона ВСУ, никто не пострадал

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкМодульное укрытие
Модульное укрытие - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале.
"Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА", - написал глава региона.
Мельниченко добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, также обошлось без разрушений.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПензенская областьВооруженные силы УкраиныРоссияБезопасностьОлег Мельниченко
 
 
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