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В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ

В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025

В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T22:12:00+03:00

2025-04-08T22:12:00+03:00

2025-04-08T23:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

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олег мельниченко

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале."Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА", - написал глава региона.Мельниченко добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, также обошлось без разрушений.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2025

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пензенская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, олег мельниченко