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В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 08.04.2025
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T22:12:00+03:00
2025-04-08T22:12:00+03:00
2025-04-08T23:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
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олег мельниченко
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Два беспилотника сбиты в Пензенской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Олег Мельниченко в Telegram-канале."Около 21.00 силами нашей противовоздушной обороны в Сердобском районе сбиты два БПЛА", - написал глава региона.Мельниченко добавил, что, по предварительным данным, пострадавших нет, также обошлось без разрушений.
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пензенская область, вооруженные силы украины, россия, безопасность, олег мельниченко
Специальная военная операция на Украине, Пензенская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Безопасность, Олег Мельниченко
В Пензенской области сбили два беспилотника ВСУ
Мельниченко: над Пензенской областью сбили два дрона ВСУ, никто не пострадал