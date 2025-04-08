https://ria.ru/20250408/putin-2010028058.html
Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля
Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля - РИА Новости, 08.04.2025
Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля
Президент России Владимир Путин назвал хорошим и мощным Детский клинический центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T14:21:00+03:00
2025-04-08T14:21:00+03:00
2025-04-08T14:21:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим и мощным Детский клинический центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Путин во вторник принял с докладом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава региона, в частности, доложил, что детский центр вышел на проектную мощность, в день проводится порядка 60 операций. Президент в августе посещал клинику накануне его открытия и ознакомился с тем, как медицинский центр будет функционировать. "Хороший центр, мощный", - отметил Путин на встрече в Кремле. Глава государства также уточнил у Воробьева число мест, на которое рассчитан центр. Губернатор Московской области сообщил, что клиника рассчитана на 460 коек, но уже принято решение увеличить их число до 530 коек.
https://ria.ru/20240821/putin--1967634859.html
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общество, московская область (подмосковье), россия, красногорск, владимир путин, андрей воробьев
Общество, Московская область (Подмосковье), Россия, Красногорск, Владимир Путин, Андрей Воробьев
Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля
Путин назвал ДКЦ имени Рошаля в Красногорске хорошим и мощным