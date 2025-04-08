https://ria.ru/20250408/putin-2010028058.html

Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля

Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля - РИА Новости, 08.04.2025

Путин оценил мощность Детского клинического центра имени Рошаля

Президент России Владимир Путин назвал хорошим и мощным Детский клинический центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T14:21:00+03:00

2025-04-08T14:21:00+03:00

2025-04-08T14:21:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

владимир путин

андрей воробьев

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал хорошим и мощным Детский клинический центр (ДКЦ) им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске. Путин во вторник принял с докладом губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Глава региона, в частности, доложил, что детский центр вышел на проектную мощность, в день проводится порядка 60 операций. Президент в августе посещал клинику накануне его открытия и ознакомился с тем, как медицинский центр будет функционировать. "Хороший центр, мощный", - отметил Путин на встрече в Кремле. Глава государства также уточнил у Воробьева число мест, на которое рассчитан центр. Губернатор Московской области сообщил, что клиника рассчитана на 460 коек, но уже принято решение увеличить их число до 530 коек.

https://ria.ru/20240821/putin--1967634859.html

московская область (подмосковье)

россия

красногорск

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общество, московская область (подмосковье), россия, красногорск, владимир путин, андрей воробьев