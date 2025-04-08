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Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева - РИА Новости, 08.04.2025
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12:43 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/putin-2009996553.html
Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева
Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева - РИА Новости, 08.04.2025
Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева
Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T12:43:00+03:00
2025-04-08T12:43:00+03:00
политика
московская область (подмосковье)
россия
владимир путин
андрей воробьев
дмитрий песков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он (президент РФ Владимир Путин - ред. ) ближе к второй половине дня примет губернатора Московской области Андрея Воробьева. (Московская область - ред.) - один из важнейших регионов нашей страны, и президент регулярно проводит встречи с Воробьевым, обсуждает то, как обстоят дела в регионе по всем основным параметрам. Воробьев будет с докладом у Путина", - сказал Песков.
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политика, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, дмитрий песков
Политика, Московская область (Подмосковье), Россия, Владимир Путин, Андрей Воробьев, Дмитрий Песков

Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и губернатор Московской области Андрей Воробьев во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Сегодня он (президент РФ Владимир Путин - ред. ) ближе к второй половине дня примет губернатора Московской области Андрея Воробьева. (Московская область - ред.) - один из важнейших регионов нашей страны, и президент регулярно проводит встречи с Воробьевым, обсуждает то, как обстоят дела в регионе по всем основным параметрам. Воробьев будет с докладом у Путина", - сказал Песков.
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ПолитикаМосковская область (Подмосковье)РоссияВладимир ПутинАндрей ВоробьевДмитрий Песков
 
 
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