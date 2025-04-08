https://ria.ru/20250408/putin-2009996553.html

Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева

Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева - РИА Новости, 08.04.2025

Путин во вторник примет губернатора Московской области Воробьева

Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T12:43:00+03:00

2025-04-08T12:43:00+03:00

2025-04-08T12:43:00+03:00

политика

московская область (подмосковье)

россия

владимир путин

андрей воробьев

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник примет в Кремле губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Сегодня он (президент РФ Владимир Путин - ред. ) ближе к второй половине дня примет губернатора Московской области Андрея Воробьева. (Московская область - ред.) - один из важнейших регионов нашей страны, и президент регулярно проводит встречи с Воробьевым, обсуждает то, как обстоят дела в регионе по всем основным параметрам. Воробьев будет с докладом у Путина", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250401/svo-2008753848.html

московская область (подмосковье)

россия

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политика, московская область (подмосковье), россия, владимир путин, андрей воробьев, дмитрий песков