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"Глубинное государство" ненавидит Трампа, заявил Пушков - РИА Новости, 08.04.2025
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11:30 08.04.2025 (обновлено: 11:41 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/pushkov-2009973340.html
"Глубинное государство" ненавидит Трампа, заявил Пушков
"Глубинное государство" ненавидит Трампа, заявил Пушков - РИА Новости, 08.04.2025
"Глубинное государство" ненавидит Трампа, заявил Пушков
"Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T11:30:00+03:00
2025-04-08T11:41:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. "Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно ненавидит президента США Дональда Трампа и твердо намерено пережить его, считает сенатор Алексей Пушков. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине. "Глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине - премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его", - написал Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, "глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, а глобальный. Оно существует и на международном уровне. "Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили (президента Эммануэля) Макрона "из того, что было", и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много", - отметил он. Пушков подчеркнул, что "глубинное государство" отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов с пробега. "Оно дает установки либеральным СМИ и манипулирует общественным сознанием. Британия, Франция, Германия - его филиалы", - заключил сенатор.
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в мире, грузия, украина, франция, алексей пушков, дональд трамп, ираклий кобахидзе
В мире, Грузия, Украина, Франция, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Ираклий Кобахидзе
"Глубинное государство" ненавидит Трампа, заявил Пушков

Пушков: глубинное государство ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. "Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно ненавидит президента США Дональда Трампа и твердо намерено пережить его, считает сенатор Алексей Пушков.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине.
"Глобальное "глубинное государство" нацелено на продолжение войны на Украине - премьер Грузии Кобахидзе все сказал верно. Оно ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его", - написал Пушков в своем Telegram-канале.
По словам сенатора, "глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, а глобальный. Оно существует и на международном уровне. "Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили (президента Эммануэля) Макрона "из того, что было", и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много", - отметил он.
Пушков подчеркнул, что "глубинное государство" отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов с пробега. "Оно дает установки либеральным СМИ и манипулирует общественным сознанием. Британия, Франция, Германия - его филиалы", - заключил сенатор.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
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7 марта, 08:00
 
В миреГрузияУкраинаФранцияАлексей ПушковДональд ТрампИраклий Кобахидзе
 
 
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