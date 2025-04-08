"Глубинное государство" ненавидит Трампа, заявил Пушков
Пушков: глубинное государство ненавидит Трампа и твердо намерено пережить его
© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЧлен Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков
Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. "Глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, оно существует на глобальном уровне, приводя к власти в странах Запада угодных ему политиков, оно ненавидит президента США Дональда Трампа и твердо намерено пережить его, считает сенатор Алексей Пушков.
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе считает, что "глубинное государство" поручило европейским структурам продолжить военный конфликт на Украине.
По словам сенатора, "глубинное государство" - феномен уже не чисто американский, а глобальный. Оно существует и на международном уровне. "Оно расставляет своих ставленников на посты премьеров и президентов, как, например, Ротшильды и их структуры соорудили (президента Эммануэля) Макрона "из того, что было", и поставили во главе Франции. И таких примеров в Европе много", - отметил он.
Пушков подчеркнул, что "глубинное государство" отменяет результаты не устраивающих его голосований и снимает неугодных кандидатов с пробега. "Оно дает установки либеральным СМИ и манипулирует общественным сознанием. Британия, Франция, Германия - его филиалы", - заключил сенатор.
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