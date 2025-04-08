https://ria.ru/20250408/pskov-2010099334.html

Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета

Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета - РИА Новости, 08.04.2025

Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета

Источник в правоохранительных органах предоставил РИА Новости видео задержания ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной,... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:42:00+03:00

2025-04-08T18:42:00+03:00

2025-04-08T18:43:00+03:00

происшествия

псковский государственный университет (псковгу)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Источник в правоохранительных органах предоставил РИА Новости видео задержания ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, подозреваемой в присвоении бюджетных средств. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. На видео правоохранители заходят в приемную ректора ПсковГУ, их встречает Ильина. "Уведомляю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств", - говорит представитель правоохранителей. Далее Ильина знакомится с постановлением о возбуждении дела. Она не выглядит взволнованной, но интересуется: "А если я не согласна с этим?" После этого ректор без возражений расписывается в необходимых документах. Затем ей разъясняют ее статус по уголовному делу.

https://ria.ru/20250227/nglu-2001964218.html

https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание ректора Псковского госуниверситета Ректор Псковского госуниверситета Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. 2025-04-08T18:42 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, псковский государственный университет (псковгу), псков, россия