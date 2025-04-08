https://ria.ru/20250408/pskov-2010099334.html
Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета
Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета - РИА Новости, 08.04.2025
Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета
Источник в правоохранительных органах предоставил РИА Новости видео задержания ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной,... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:42:00+03:00
2025-04-08T18:42:00+03:00
2025-04-08T18:43:00+03:00
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Источник в правоохранительных органах предоставил РИА Новости видео задержания ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, подозреваемой в присвоении бюджетных средств. Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств. На видео правоохранители заходят в приемную ректора ПсковГУ, их встречает Ильина. "Уведомляю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств", - говорит представитель правоохранителей. Далее Ильина знакомится с постановлением о возбуждении дела. Она не выглядит взволнованной, но интересуется: "А если я не согласна с этим?" После этого ректор без возражений расписывается в необходимых документах. Затем ей разъясняют ее статус по уголовному делу.
https://ria.ru/20250227/nglu-2001964218.html
https://ria.ru/20250115/rektor-1993880025.html
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Задержание ректора Псковского госуниверситета
Ректор Псковского госуниверситета Ильина задержана по делу о хищении бюджетных средств, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
2025-04-08T18:42
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происшествия, псковский государственный университет (псковгу), псков, россия
Происшествия, Псковский государственный университет (ПсковГУ), Псков, Россия
Опубликовано видео задержания ректора Псковского госуниверситета
Задержание ректора Псковского госуниверситета Ильиной сняли на видео
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 апр - РИА Новости. Источник в правоохранительных органах предоставил РИА Новости видео задержания ректора Псковского государственного университета (ПсковГУ) Натальи Ильиной, подозреваемой в присвоении бюджетных средств.
Ранее в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о задержании Ильиной по делу о хищении бюджетных средств.
На видео правоохранители заходят в приемную ректора ПсковГУ, их встречает Ильина.
"Уведомляю, что в отношении вас возбуждено уголовное дело по факту хищения бюджетных денежных средств", - говорит представитель правоохранителей.
Далее Ильина знакомится с постановлением о возбуждении дела. Она не выглядит взволнованной, но интересуется: "А если я не согласна с этим?" После этого ректор без возражений расписывается в необходимых документах. Затем ей разъясняют ее статус по уголовному делу.