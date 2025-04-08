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В Новом Уренгое проверят металлодетекторы после инцидента в школе
В Новом Уренгое проверят металлодетекторы после инцидента в школе - РИА Новости, 08.04.2025
В Новом Уренгое проверят металлодетекторы после инцидента в школе
Глава города Новый Уренгой в ЯНАО Антон Колодин потребовал срочно проверить работоспособность рамок-металлоискателей на входе во все образовательные учреждения... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:24:00+03:00
2025-04-08T15:24:00+03:00
2025-04-08T15:24:00+03:00
новый уренгой
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 апр – РИА Новости. Глава города Новый Уренгой в ЯНАО Антон Колодин потребовал срочно проверить работоспособность рамок-металлоискателей на входе во все образовательные учреждения после двух случаев применения оружия учащимися. В понедельник 11-летний учащийся пронес в одну из школ Нового Уренгоя складной нож, которым ударил в шею охранника, пытавшегося остановить конфликт несовершеннолетнего с одноклассницей. Во вторник в городском колледже студент открыл стрельбу, пуля попала в интерактивную доску, пострадавших нет. "В связи с двумя случаями, произошедшими в наших образовательных учреждениях накануне и сегодня, я требую немедленной и жесткой реакции от всех контролирующих служб", - написал Колодин в своем Telegram-канале. Он отметил, что в ближайшее время должна быть проведена полная проверку работоспособности рамок-металлоискателей на входных группах во всех образовательных учреждениях, а также охранные структуры на соответствие лицензионным требованиям и квалификации сотрудников. Помимо этого, глава города поручил провести беседы со всеми учащимися о недопустимости насилия и важности уважительного отношения друг к другу и организовать родительские собрания для обсуждения вопросов безопасности и профилактики правонарушений.
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новый уренгой, происшествия
Новый Уренгой, Происшествия
В Новом Уренгое проверят металлодетекторы после инцидента в школе
Глава Нового Уренгоя Колодин поручил проверить работу металлоискателей в школах