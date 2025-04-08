https://ria.ru/20250408/probeg-2010097022.html

В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы

В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.04.2025

В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы

Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T18:26:00+03:00

2025-04-08T18:26:00+03:00

2025-04-08T18:27:00+03:00

в мире

сидней

австралия

80-летие победы в великой отечественной войне

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия. "У здания российского генерального консульства в Сиднее 9 мая будет сбор патриотов, добровольцев, а также автомашин и грузовиков с огромными рекламными щитами на них. Эта колонна проедет по городу, прославляя День Победы", - рассказал Бойков в беседе с агентством. По его словам, в акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам. Как отметил Бойков, за неделю до автопробега по Сиднею будут ездить автомобили с рекламными щитами с информацией о проведении акции. По словам организатора, мероприятие призвано в том числе поддержать бойцов специальной военной операции. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.

https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2010034533.html

https://ria.ru/20250408/serbija-2010029098.html

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в мире, сидней, австралия, 80-летие победы в великой отечественной войне