В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы
В Сиднее 9 мая пройдет автопробег в честь Дня Победы с российской символикой
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия.
"У здания российского генерального консульства в Сиднее 9 мая будет сбор патриотов, добровольцев, а также автомашин и грузовиков с огромными рекламными щитами на них. Эта колонна проедет по городу, прославляя День Победы", - рассказал Бойков в беседе с агентством.
По его словам, в акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.
Как отметил Бойков, за неделю до автопробега по Сиднею будут ездить автомобили с рекламными щитами с информацией о проведении акции. По словам организатора, мероприятие призвано в том числе поддержать бойцов специальной военной операции.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.
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