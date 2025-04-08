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В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
18:26 08.04.2025 (обновлено: 18:27 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/probeg-2010097022.html
В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы
В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы - РИА Новости, 08.04.2025
В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы
Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:26:00+03:00
2025-04-08T18:27:00+03:00
в мире
сидней
австралия
80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия. "У здания российского генерального консульства в Сиднее 9 мая будет сбор патриотов, добровольцев, а также автомашин и грузовиков с огромными рекламными щитами на них. Эта колонна проедет по городу, прославляя День Победы", - рассказал Бойков в беседе с агентством. По его словам, в акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам. Как отметил Бойков, за неделю до автопробега по Сиднею будут ездить автомобили с рекламными щитами с информацией о проведении акции. По словам организатора, мероприятие призвано в том числе поддержать бойцов специальной военной операции. Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.
https://ria.ru/20250408/kazakhstan-2010034533.html
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в мире, сидней, австралия, 80-летие победы в великой отечественной войне
В мире, Сидней, Австралия, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В Сиднее пройдет автопробег в честь Дня Победы

В Сиднее 9 мая пройдет автопробег в честь Дня Победы с российской символикой

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкОрден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны
Орден Красной Звезды и орден Отечественной войны ветерана Великой Отечественной войны - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Автопробег под российскими флагами пройдет в Сиднее в честь Дня Победы 9 мая, сообщил РИА Новости российский активист в Австралии Семен Бойков, известный как "австралийский казак" и выступающий организатором мероприятия.
"У здания российского генерального консульства в Сиднее 9 мая будет сбор патриотов, добровольцев, а также автомашин и грузовиков с огромными рекламными щитами на них. Эта колонна проедет по городу, прославляя День Победы", - рассказал Бойков в беседе с агентством.
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По его словам, в акции примут участие не только легковые, но и крупные грузовые автомобили, на которых разместят российские флаги, знамена, военную атрибутику и официальный логотип празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Также планируется выдача георгиевских лент участникам.
Как отметил Бойков, за неделю до автопробега по Сиднею будут ездить автомобили с рекламными щитами с информацией о проведении акции. По словам организатора, мероприятие призвано в том числе поддержать бойцов специальной военной операции.
Патриотические акции, приуроченные к российским национальным праздникам, регулярно проходят в Австралии. В последний раз автопробег под российскими флагами был проведен в Сиднее в честь Дня защитника Отечества 23 февраля. Аналогичная акция была проведена 9 мая 2024 года в День Победы. Обычно в подобных автопробегах принимают участие десятки транспортных средств.
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