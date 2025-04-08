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ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев
ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев - РИА Новости, 08.04.2025
ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев
Госдума на пленарном заседании приняла поправки об освобождении от призыва на военную службу граждан, не менее полугода пребывавших в добровольческих... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T15:03:00+03:00
2025-04-08T15:03:00+03:00
2025-04-08T15:08:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки об освобождении от призыва на военную службу граждан, не менее полугода пребывавших в добровольческих формированиях, а также не менее полугода, начиная с мая 2014 года, участвовавших в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР.Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале. Его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.Поправками предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Те граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.Согласно поправкам, от призыва на военную службу также освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР.Также от призыва освобождаются граждане, принимавшие не менее 6 месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.
https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html
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РИА Новости
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донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, общество
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия, Госдума РФ, Общество
ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев
ГД приняла поправки о воевавших более полугода добровольцев и бойцов в ЛНР и ДНР