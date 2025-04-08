https://ria.ru/20250408/prizyv-2010038517.html

ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев

ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев - РИА Новости, 08.04.2025

ГД приняла поправки об освобождении от призыва воевавших добровольцев

Госдума на пленарном заседании приняла поправки об освобождении от призыва на военную службу граждан, не менее полугода пребывавших в добровольческих... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T15:03:00+03:00

2025-04-08T15:03:00+03:00

2025-04-08T15:08:00+03:00

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании приняла поправки об освобождении от призыва на военную службу граждан, не менее полугода пребывавших в добровольческих формированиях, а также не менее полугода, начиная с мая 2014 года, участвовавших в боевых действиях по решению органов власти ДНР и ЛНР.Соответствующие поправки были внесены ко второму чтению законопроекта об исполнении решения о призыве на срочную службу в течение года. Документ был внесен на рассмотрение Госдумы в феврале. Его авторами выступила группа депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым.Поправками предлагается освободить от призыва на военную службу граждан, пребывавших не менее шести месяцев в добровольческих формованиях. Те граждане, которые пребывают в добровольческих формированиях на момент призыва, будут пользоваться отсрочкой.Согласно поправкам, от призыва на военную службу также освобождаются граждане России, не пребывающие в запасе, прошедшие военную службу в Вооруженных силах ДНР, воинских формированиях и органах ДНР или в Народной милиции ЛНР, воинских формированиях и органах ЛНР.Также от призыва освобождаются граждане, принимавшие не менее 6 месяцев участие в боевых действиях в составе Вооруженных сил ДНР и ЛНР в соответствии с решениями органов власти ДНР и ЛНР начиная с 11 мая 2014 года.

https://ria.ru/20250331/prizyv-1598051991.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, луганская народная республика, россия, госдума рф, общество