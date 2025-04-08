https://ria.ru/20250408/primore-2009939936.html

В Приморье нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед

В Приморье нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед - РИА Новости, 08.04.2025

В Приморье нашли тело одного из рыбаков, провалившихся под лед

Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Уссури в Приморье, поиски второго мужчины продолжаются, сообщает ГУ МЧС России... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T07:58:00+03:00

2025-04-08T07:58:00+03:00

2025-04-08T07:58:00+03:00

происшествия

россия

приморский край

кировский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 апр – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, провалившихся под лед на реке Уссури в Приморье, поиски второго мужчины продолжаются, сообщает ГУ МЧС России по Приморскому краю. Ранее региональный главк МЧС сообщал о том, что в Кировском районе Приморья ведутся поиски двух мужчин, провалившихся 28 марта под лед на реке Уссури. Сообщалось, что место провала находится примерно в 30 метрах от берега. "Сегодня днем спасатели МЧС России обнаружили тело одного из двух мужчин, которые по предварительной информации провалились под лед на реке Уссури в районе посёлка Горные Ключи 28 марта. Тело погибшего было обнаружено примерно в 150 метрах от места провала ниже по течению и было передано сотрудникам полиции", - говорится в сообщении. Отмечается, что поиски второго мужчины продолжаются. Спасатели предупреждают, что в настоящее время большая часть акватории Приморья освободилась ото льда, остаточный ледостав сохраняется только на водных объектах в северных районах региона. При этом идет активный процесс разрушения ледовых полей, поэтому выход на лед категорически запрещен и смертельно опасен.

https://ria.ru/20250217/led-1999848971.html

россия

приморский край

кировский район

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происшествия, россия, приморский край, кировский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)