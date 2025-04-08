Рейтинг@Mail.ru
Президент Австрии призвал ЕС найти решение из-за американских пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:10 08.04.2025 (обновлено: 17:13 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/prezident-2010072009.html
Президент Австрии призвал ЕС найти решение из-за американских пошлин
Президент Австрии призвал ЕС найти решение из-за американских пошлин - РИА Новости, 08.04.2025
Президент Австрии призвал ЕС найти решение из-за американских пошлин
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал найти решение для минимизации ущерба Европе на фоне пошлин США. РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T17:10:00+03:00
2025-04-08T17:13:00+03:00
сша
австрия
европа
александер ван дер беллен
дональд трамп
марош шефчович
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822162178_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_5a742afccafa8f752058ea6ee7cb3ec7.jpg
ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал найти решение для минимизации ущерба Европе на фоне пошлин США. Глава республики сообщил, что во вторник обсудил текущую бюджетную ситуацию в стране, а также международную финансовую политику с министром финансов Австрии Маркусом Мартербауэром в рамках его регулярных встреч с членами правительства. "Введенные США пошлины оказывают серьезное давление на многостороннюю торговую систему. Для Австрии как экспортно ориентированной страны в самом сердце Европы трансатлантическая ось с США - нашим вторым по значимости торговым партнером в мире - имеет большое значение. Мы, европейцы, должны сейчас совместно добиться наилучшего решения, которое позволит минимизировать ущерб для нашей экономики и наших граждан", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х. По его словам, Европейский союз может уверенно начать переговоры с США. "В условиях большой неопределенности особенно важной и ответственной задачей становится бережное отношение к государственным финансам и их консолидация - это требует широкого взгляда и балансировки различных интересов. В конечном итоге это должно обеспечить, чтобы граждане снова могли с уверенностью смотреть в будущее", - заключил он. Президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%. ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009863841.html
https://ria.ru/20250403/poshliny-2009172179.html
сша
австрия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/07/1822162178_501:222:2936:2048_1920x0_80_0_0_b2edd43244193b35d912052447ee6e8a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, австрия, европа, александер ван дер беллен, дональд трамп, марош шефчович, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Австрия, Европа, Александер Ван дер Беллен, Дональд Трамп, Марош Шефчович, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Президент Австрии призвал ЕС найти решение из-за американских пошлин

Ван дер Беллен призвал ЕС найти решение из-за новых пошлин со стороны Трампа

© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
Александр Ван дер Беллен - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал найти решение для минимизации ущерба Европе на фоне пошлин США.
Глава республики сообщил, что во вторник обсудил текущую бюджетную ситуацию в стране, а также международную финансовую политику с министром финансов Австрии Маркусом Мартербауэром в рамках его регулярных встреч с членами правительства.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
Сийярто заявил об одной стране ЕС, предложившей отложить пошлины против США
7 апреля, 17:25
"Введенные США пошлины оказывают серьезное давление на многостороннюю торговую систему. Для Австрии как экспортно ориентированной страны в самом сердце Европы трансатлантическая ось с США - нашим вторым по значимости торговым партнером в мире - имеет большое значение. Мы, европейцы, должны сейчас совместно добиться наилучшего решения, которое позволит минимизировать ущерб для нашей экономики и наших граждан", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х.
По его словам, Европейский союз может уверенно начать переговоры с США.
"В условиях большой неопределенности особенно важной и ответственной задачей становится бережное отношение к государственным финансам и их консолидация - это требует широкого взгляда и балансировки различных интересов. В конечном итоге это должно обеспечить, чтобы граждане снова могли с уверенностью смотреть в будущее", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
МИД Венгрии обвинил Брюссель в некомпетентности из-за пошлин США
3 апреля, 17:40
 
СШААвстрияЕвропаАлександер Ван дер БелленДональд ТрампМарош ШефчовичЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала