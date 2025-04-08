Президент Австрии призвал ЕС найти решение из-за американских пошлин
Ван дер Беллен призвал ЕС найти решение из-за новых пошлин со стороны Трампа
© AP Photo / Theresa WeyАлександр Ван дер Беллен
© AP Photo / Theresa Wey
Александр Ван дер Беллен. Архивное фото
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ВЕНА, 8 апр - РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал найти решение для минимизации ущерба Европе на фоне пошлин США.
Глава республики сообщил, что во вторник обсудил текущую бюджетную ситуацию в стране, а также международную финансовую политику с министром финансов Австрии Маркусом Мартербауэром в рамках его регулярных встреч с членами правительства.
"Введенные США пошлины оказывают серьезное давление на многостороннюю торговую систему. Для Австрии как экспортно ориентированной страны в самом сердце Европы трансатлантическая ось с США - нашим вторым по значимости торговым партнером в мире - имеет большое значение. Мы, европейцы, должны сейчас совместно добиться наилучшего решения, которое позволит минимизировать ущерб для нашей экономики и наших граждан", - написал президент в своем аккаунте в соцсети Х.
По его словам, Европейский союз может уверенно начать переговоры с США.
"В условиях большой неопределенности особенно важной и ответственной задачей становится бережное отношение к государственным финансам и их консолидация - это требует широкого взгляда и балансировки различных интересов. В конечном итоге это должно обеспечить, чтобы граждане снова могли с уверенностью смотреть в будущее", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп в прошлую среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, в отношении импорта из стран ЕС таможенная пошлина составит 20%.
ЕС намерен ввести контрмеры против импортных пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая, сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович.