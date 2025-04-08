https://ria.ru/20250408/premer-2009979770.html

Премьер Сингапура назвал пошлины преградой для переговоров с США

Премьер Сингапура назвал пошлины преградой для переговоров с США - РИА Новости, 08.04.2025

Премьер Сингапура назвал пошлины преградой для переговоров с США

Новые импортные пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом в отношении товаров из Сингапура, не располагают к переговорам об их снижении и... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T11:44:00+03:00

2025-04-08T11:44:00+03:00

2025-04-08T11:44:00+03:00

сингапур (город)

сша

дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/14/1885340062_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ead2eec356825bae4f63075699d84e86.jpg

МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Новые импортные пошлины, объявленные американским президентом Дональдом Трампом в отношении товаров из Сингапура, не располагают к переговорам об их снижении и являют собой недружественный поступок, заявил премьер-министр страны Лоуренс Вонг во время выступления в парламенте, трансляцию которого вела газета Straits Times. Президент США Дональд Трамп накануне подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Ставка в отношении Сингапура при этом объявлена на уровне базовой, то есть 10%, что стало самым низким показателем среди стран АСЕАН. "Некоторые считают, что новые тарифы - это такая тактика ведения переговоров США, инструмент для получения уступок в других сферах… Действительно, существует небольшой период, в течение которого страны могут вести переговоры и получить некоторые уступки от США до того, как более высокие тарифы вступят в силу… Но давайте будем реалистами: как только устанавливаются торговые барьеры, их гораздо сложнее снять... И не похоже, что 10-процентная ставка располагает к переговорам", - заявил Вонг. По его словам, последствия введенных Трампом пошлин будут более чувствительны для малых стран, таких как Сингапур, поскольку они обладают небольшой "переговорной позицией в двусторонних отношениях, и поэтому определять условия будут крупные державы". "Мы крайне разочарованы действиями США, особенно учитывая глубокую и долгосрочную дружбу между нашими странами. Так не поступают друзья", - отметил премьер-министр Сингапура. По его уточнению, Сингапур не будет вводить ответные пошлины на американские товары, поскольку в конечном счете от этого могут пострадать сингапурские потребители. После объявления о новых тарифах вице-премьер Сингапура, также занимающий пост министра торговли и промышленности города-государства, Ган Ким Ён отметил, что с США действует соглашение о свободной торговле. В соответствии с ним на протяжении двух десятилетий сохранялись нулевые тарифы на импорт из США в Сингапур, а торговый профицит составлял 30 миллиардов сингапурских долларов (22,5 миллиарда долларов США). Тогда политик заявил о намерении властей Сингапура продолжать взаимодействие с американской стороной.

https://ria.ru/20250403/ssha-2009032719.html

https://ria.ru/20250408/poshliny-2009931118.html

сингапур (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сингапур (город), сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт, в мире