https://ria.ru/20250408/pravoslavie-2010128657.html

Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь

Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь - РИА Новости, 08.04.2025

Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь

Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) накануне третьего чтения эстонского законопроекта о церквях выразили в письмах поддержку Пюхтицкому... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T23:57:00+03:00

2025-04-08T23:57:00+03:00

2025-04-08T23:57:00+03:00

религия

эстония

оптина пустынь

иисус христос

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московский патриархат

религия

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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) накануне третьего чтения эстонского законопроекта о церквях выразили в письмах поддержку Пюхтицкому ставропигиальному женскому монастырю, сообщает сайт Московской патриархии. "Наместники, настоятели, игумении монастырей Русской православной церкви молитвенно желают сестрам крепости духовной, призывая Господа нашего Иисуса Христа, Царицу Небесную и всех святых даровать сестрам стойкость и мужество в страданиях за веру Христову", – говорится на сайте РПЦ. Поддержку настоятельнице и сестрам Пюхтицкого монастыря уже выразили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Новодевичий ставропигиальный женский монастырь, Покровский ставропигиальный женский монастырь и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, говорится в сообщении. Парламент Эстонии 26 марта принял во втором чтении законопроект "О церквях", предусматривающий разрыв связи Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. А настоятельница Пюхтицкого женского монастыря ЭПЦ заявляла, что цель новых законодательных инициатив – поставить ЭПЦ перед выбором: принудительная ликвидация или смена юрисдикции – переход под покровительство Константинопольского патриархата.

https://ria.ru/20250325/estonija-2007181397.html

https://ria.ru/20240826/russkie-1968077308.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

эстония, оптина пустынь, иисус христос, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат, религия