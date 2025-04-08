Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь
Монастыри РПЦ направили письма поддержки Пюхтицкому монастырю в Эстонии
CC BY 3.0 / Скампецкий / Пюхтицкий монастырь в Эстонии
Пюхтицкий монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) накануне третьего чтения эстонского законопроекта о церквях выразили в письмах поддержку Пюхтицкому ставропигиальному женскому монастырю, сообщает сайт Московской патриархии.
"Наместники, настоятели, игумении монастырей Русской православной церкви молитвенно желают сестрам крепости духовной, призывая Господа нашего Иисуса Христа, Царицу Небесную и всех святых даровать сестрам стойкость и мужество в страданиях за веру Христову", – говорится на сайте РПЦ.
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Поддержку настоятельнице и сестрам Пюхтицкого монастыря уже выразили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Новодевичий ставропигиальный женский монастырь, Покровский ставропигиальный женский монастырь и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, говорится в сообщении.
Парламент Эстонии 26 марта принял во втором чтении законопроект "О церквях", предусматривающий разрыв связи Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. А настоятельница Пюхтицкого женского монастыря ЭПЦ заявляла, что цель новых законодательных инициатив – поставить ЭПЦ перед выбором: принудительная ликвидация или смена юрисдикции – переход под покровительство Константинопольского патриархата.
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