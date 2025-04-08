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Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь - РИА Новости, 08.04.2025
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Религия
 
23:57 08.04.2025
https://ria.ru/20250408/pravoslavie-2010128657.html
Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь
Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь - РИА Новости, 08.04.2025
Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь
Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) накануне третьего чтения эстонского законопроекта о церквях выразили в письмах поддержку Пюхтицкому... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T23:57:00+03:00
2025-04-08T23:57:00+03:00
религия
эстония
оптина пустынь
иисус христос
русская православная церковь
московская патриархия
московский патриархат
религия
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) накануне третьего чтения эстонского законопроекта о церквях выразили в письмах поддержку Пюхтицкому ставропигиальному женскому монастырю, сообщает сайт Московской патриархии. "Наместники, настоятели, игумении монастырей Русской православной церкви молитвенно желают сестрам крепости духовной, призывая Господа нашего Иисуса Христа, Царицу Небесную и всех святых даровать сестрам стойкость и мужество в страданиях за веру Христову", – говорится на сайте РПЦ. Поддержку настоятельнице и сестрам Пюхтицкого монастыря уже выразили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Новодевичий ставропигиальный женский монастырь, Покровский ставропигиальный женский монастырь и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, говорится в сообщении. Парламент Эстонии 26 марта принял во втором чтении законопроект "О церквях", предусматривающий разрыв связи Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. А настоятельница Пюхтицкого женского монастыря ЭПЦ заявляла, что цель новых законодательных инициатив – поставить ЭПЦ перед выбором: принудительная ликвидация или смена юрисдикции – переход под покровительство Константинопольского патриархата.
https://ria.ru/20250325/estonija-2007181397.html
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эстония, оптина пустынь, иисус христос, русская православная церковь, московская патриархия, московский патриархат, религия
Религия, Эстония, Оптина пустынь, Иисус Христос, Русская православная церковь, Московская Патриархия, Московский Патриархат, Религия
Монастыри РПЦ поддержали Пюхтицкий монастырь

Монастыри РПЦ направили письма поддержки Пюхтицкому монастырю в Эстонии

CC BY 3.0 / Скампецкий / Пюхтицкий монастырь в ЭстонииПюхтицкий монастырь
Пюхтицкий монастырь - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
CC BY 3.0 / Скампецкий / Пюхтицкий монастырь в Эстонии
Пюхтицкий монастырь. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр - РИА Новости. Монастыри Русской православной церкви (РПЦ) накануне третьего чтения эстонского законопроекта о церквях выразили в письмах поддержку Пюхтицкому ставропигиальному женскому монастырю, сообщает сайт Московской патриархии.
"Наместники, настоятели, игумении монастырей Русской православной церкви молитвенно желают сестрам крепости духовной, призывая Господа нашего Иисуса Христа, Царицу Небесную и всех святых даровать сестрам стойкость и мужество в страданиях за веру Христову", – говорится на сайте РПЦ.
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Поддержку настоятельнице и сестрам Пюхтицкого монастыря уже выразили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь, Спасо-Преображенский Соловецкий ставропигиальный мужской монастырь, Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина пустынь, Новодевичий ставропигиальный женский монастырь, Покровский ставропигиальный женский монастырь и Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский женский монастырь, говорится в сообщении.
Парламент Эстонии 26 марта принял во втором чтении законопроект "О церквях", предусматривающий разрыв связи Эстонской православной церкви (ЭПЦ) с Московским патриархатом. Законопроект инициировал экс-глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс. Как комментировали в ЭПЦ, эти поправки в законодательство могут поставить церковь вне закона. А настоятельница Пюхтицкого женского монастыря ЭПЦ заявляла, что цель новых законодательных инициатив – поставить ЭПЦ перед выбором: принудительная ликвидация или смена юрисдикции – переход под покровительство Константинопольского патриархата.
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РелигияЭстонияОптина пустыньИисус ХристосРусская православная церковьМосковская ПатриархияМосковский ПатриархатРелигия
 
 
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