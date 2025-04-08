https://ria.ru/20250408/prava-2009925450.html

Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля - РИА Новости, 08.04.2025

Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T03:18:00+03:00

2025-04-08T03:18:00+03:00

2025-04-08T12:10:00+03:00

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максим тишаков

мгпу

водительские права

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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости водителям следует поспешить, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.Он напомнил, что льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских прав на три года истекает с 1 апреля. Если продление уже состоялось три года назад, права следует заменить — повторно эта льгота не действует.“Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах”, — уточнил эксперт.Помимо этого, в апреле закончится период упрощенной замены иностранных водительских удостоверений для новых граждан России и лиц, получивших право на постоянное проживание до 1 апреля 2024-го. Если у них были права других государств, в течение года их можно было обменять на российские в упрощенном порядке, но теперь придется проходить всю процедуру полностью.В связи с этим прогнозируется поток желающих срочно заменить права, поэтому тем, кому это нужно сделать в текущем году, лучше поторопиться, советует Тишаков.

https://ria.ru/20250401/pdd-2008524761.html

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авто, россия, максим тишаков, мгпу, водительские права