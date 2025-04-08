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Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля - РИА Новости, 08.04.2025
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03:18 08.04.2025 (обновлено: 12:10 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/prava-2009925450.html
Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля
Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля - РИА Новости, 08.04.2025
Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля
Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:18:00+03:00
2025-04-08T12:10:00+03:00
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максим тишаков
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости водителям следует поспешить, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.Он напомнил, что льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских прав на три года истекает с 1 апреля. Если продление уже состоялось три года назад, права следует заменить — повторно эта льгота не действует.“Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах”, — уточнил эксперт.Помимо этого, в апреле закончится период упрощенной замены иностранных водительских удостоверений для новых граждан России и лиц, получивших право на постоянное проживание до 1 апреля 2024-го. Если у них были права других государств, в течение года их можно было обменять на российские в упрощенном порядке, но теперь придется проходить всю процедуру полностью.В связи с этим прогнозируется поток желающих срочно заменить права, поэтому тем, кому это нужно сделать в текущем году, лучше поторопиться, советует Тишаков.
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авто, россия, максим тишаков, мгпу, водительские права
Авто, Россия, Максим Тишаков, МГПУ, Водительские права
Водителей предупредили о массовой замене прав с апреля

Юрист Тишаков: льготный срок продления подлежащих замене водительских прав истек

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина получает водительское удостоверение
Мужчина получает водительское удостоверение - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина получает водительское удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 8 апр — РИА Новости. Поток желающих получить или обновить водительские права может резко увеличиться с апреля согласно изменениям в законодательстве, поэтому при необходимости водителям следует поспешить, рассказал агентству “Прайм” доцент департамента права МГПУ Максим Тишаков.
Он напомнил, что льготный период автоматического продления действия подлежащих замене водительских прав на три года истекает с 1 апреля. Если продление уже состоялось три года назад, права следует заменить — повторно эта льгота не действует.
«
“Стоит оговориться — речь идет именно о национальных водительских удостоверениях. За рубежом наше продление недействительно, поэтому следует заранее позаботиться о международных правах”, — уточнил эксперт.
Помимо этого, в апреле закончится период упрощенной замены иностранных водительских удостоверений для новых граждан России и лиц, получивших право на постоянное проживание до 1 апреля 2024-го. Если у них были права других государств, в течение года их можно было обменять на российские в упрощенном порядке, но теперь придется проходить всю процедуру полностью.
В связи с этим прогнозируется поток желающих срочно заменить права, поэтому тем, кому это нужно сделать в текущем году, лучше поторопиться, советует Тишаков.
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АвтоРоссияМаксим ТишаковМГПУВодительские права
 
 
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