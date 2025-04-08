https://ria.ru/20250408/praga-2010087253.html

Чеху, воевавшему за ВСУ без разрешения президента, предъявили обвинение

Чеху, воевавшему за ВСУ без разрешения президента, предъявили обвинение - РИА Новости, 08.04.2025

Чеху, воевавшему за ВСУ без разрешения президента, предъявили обвинение

Городская прокуратура Праги выдвинула обвинение против гражданина Чехии, воевавшего на Украине на стороне ВСУ без предварительного разрешения президента... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T17:56:00+03:00

2025-04-08T17:56:00+03:00

2025-04-08T18:11:00+03:00

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ПРАГА, 8 апр – РИА Новости. Городская прокуратура Праги выдвинула обвинение против гражданина Чехии, воевавшего на Украине на стороне ВСУ без предварительного разрешения президента республики Петра Павела, сообщило во вторник Чешское ТВ со ссылкой на госпрокурора Мартина Билы. "Прокуратура Праги предъявила обвинение чеху, участвовавшему в боевых действиях против россиян на Украине. Его обвиняют в совершении преступления, связанного с несением службы в иностранных вооруженных силах без разрешения президента страны. Мужчине также предъявлены обвинения в поддержке и пропаганде терроризма, поскольку ранее он пытался присоединиться к борьбе с "Исламским государством"* (запрещенная в РФ террористическая организация - ред.) в Ираке в составе Рабочей партии Курдистана (РПК), которая включена ЕС в список террористических организаций. Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы", - говорится в сообщении. По информации издания Seznam Zprávу, речь идет о Лукаше Пашкуляке, который отправился на Украину в марте 2022 года, чтобы воевать на стороне ВСУ. При этом он не обращался в соответствии с законодательством Чехии к президенту республики с просьбой о разрешении служить в вооруженных силах иностранного государства. На Украине Пашкуляк был направлен в добровольческий батальон "Карпатская Сечь", ныне входящий в состав украинской армии, под личным прозвищем Арон. За три месяца до участия в боевых действиях на Украине Пашкуляк пытался вступить в курдские "Отряды народной самообороны" (YPG). Якобы он хотел присоединиться к борьбе с "Исламским государством"*. Однако по прибытии в иракский Эрбиль Пашкуляк столкнулся с серьезными проблемами, которые были вызваны незнанием местного языка и окружающей ситуации. Он пробыл в Ираке всего десять дней. Однако чешская полиция расценивает поездку Пашкуляка как попытку присоединиться не только к YPG, но и к РПК.* запрещенная в РФ террористическая организация

https://ria.ru/20250408/naemniki-2009934796.html

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в мире, украина, прага, чехия, петр павел, вооруженные силы украины, исламское государство*, евросоюз