https://ria.ru/20250408/post-2009928045.html
Шеф-повар рассказал, едят ли монахи морепродукты во время Великого поста
Шеф-повар рассказал, едят ли монахи морепродукты во время Великого поста - РИА Новости, 08.04.2025
Шеф-повар рассказал, едят ли монахи морепродукты во время Великого поста
В трапезных российских монастырей во время Великого поста можно увидеть морепродукты, хотя исторически это не было распространено, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T03:05:00+03:00
2025-04-08T03:05:00+03:00
2025-04-08T03:05:00+03:00
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МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В трапезных российских монастырей во время Великого поста можно увидеть морепродукты, хотя исторически это не было распространено, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников. Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля. Как говорят священники, во время Великого поста мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного. Рыбу можно изредка – в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (всегда 7 апреля), если он попадает на Великий пост, и праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье, 13 апреля в 2025 году), который всегда встречают за неделю до Пасхи. Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, разрешается есть икру. "В греческом типиконе (церковном уставе) во время Великого поста дозволялись морепродукты. И сейчас их подают - я бывал в греческих монастырях в Великий пост. Греческий устав был заимствован, подстроен под наши реалии, а у нас не знали, что такое креветки, устрицы, мидии. Поэтому у нас (в традиции православной кухни – ред.) не потребляли моллюсков и прочих морских гадов. Но сейчас все иначе - в российских монастырях во время Великого поста, как правило в субботу, воскресенье, в трапезных можно увидеть и морепродукты", - сказал Сырников. Как ранее говорил РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, в пост нельзя есть мясо, молочные продукты и молоко, яйца и за исключением нескольких дней – рыбу, но можно морепродукты. По его словам, эта традиция пришла в нашу Церковь из средиземноморья, Малой Азии, "где морские гады – самая простая еда, почти фастфуд, а не деликатес, как у нас в средней полосе России". Он также призвал избежать формализма, профанации поста, например, замены куриной грудки на лобстеров, ведь тогда пост теряет свой смысл, превратиться в пир и поедание дорогостоящих деликатесов.
https://ria.ru/20250407/post-2009815049.html
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иерусалим, максим первозванский, религиозные праздники
Религия, Иерусалим, Максим Первозванский, Религиозные праздники
Шеф-повар рассказал, едят ли монахи морепродукты во время Великого поста
Шеф-повар Сырников: в субботу и воскресенье в трапезу входят морепродукты
МОСКВА, 8 апр – РИА Новости. В трапезных российских монастырей во время Великого поста можно увидеть морепродукты, хотя исторически это не было распространено, рассказал РИА Новости шеф-повар, автор книг о русской кухне, телеведущий Максим Сырников.
Великий пост в 2025 году начался 3 марта и продлится до 19 апреля - если считать вместе со Страстной неделей. Пост – время покаяния, исправления, духовной подготовки к празднику Воскресения Христова, который в этом году встретят 20 апреля.
Как говорят священники, во время Великого поста мирянам, если позволяет здоровье, стоит отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, всего молочного. Рыбу можно изредка – в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы (всегда 7 апреля), если он попадает на Великий пост, и праздник Входа Господня в Иерусалим
(Вербное воскресенье, 13 апреля в 2025 году), который всегда встречают за неделю до Пасхи. Накануне Вербного воскресенья, в Лазареву субботу, разрешается есть икру.
"В греческом типиконе (церковном уставе) во время Великого поста дозволялись морепродукты. И сейчас их подают - я бывал в греческих монастырях в Великий пост. Греческий устав был заимствован, подстроен под наши реалии, а у нас не знали, что такое креветки, устрицы, мидии. Поэтому у нас (в традиции православной кухни – ред.) не потребляли моллюсков и прочих морских гадов. Но сейчас все иначе - в российских монастырях во время Великого поста, как правило в субботу, воскресенье, в трапезных можно увидеть и морепродукты", - сказал Сырников.
Как ранее говорил РИА Новости клирик столичного храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский
, в пост нельзя есть мясо, молочные продукты и молоко, яйца и за исключением нескольких дней – рыбу, но можно морепродукты.
По его словам, эта традиция пришла в нашу Церковь из средиземноморья, Малой Азии, "где морские гады – самая простая еда, почти фастфуд, а не деликатес, как у нас в средней полосе России". Он также призвал избежать формализма, профанации поста, например, замены куриной грудки на лобстеров, ведь тогда пост теряет свой смысл, превратиться в пир и поедание дорогостоящих деликатесов.