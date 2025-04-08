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Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды - РИА Новости, 08.04.2025
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20:35 08.04.2025 (обновлено: 20:43 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/poshliny-2010112677.html
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды - РИА Новости, 08.04.2025
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:35:00+03:00
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сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
экономика
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%."Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, экономика, в мире
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика, В мире
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды

Левитт: увеличенные пошлины США на импорт из Китая заработают со среды

© AP Photo / Stephen B. MortonГрузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© AP Photo / Stephen B. Morton
Грузовые контейнеры с китайскими товарами в порту Саванна в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.
Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%.
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
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Вчера, 20:40
"Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
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Вчера, 17:58
 
СШАКитайВведение Трампом пошлин на импортЭкономикаВ мире
 
 
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