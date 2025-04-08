https://ria.ru/20250408/poshliny-2010112677.html

Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды

Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды - РИА Новости, 08.04.2025

Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по... РИА Новости, 08.04.2025

2025-04-08T20:35:00+03:00

2025-04-08T20:35:00+03:00

2025-04-08T20:43:00+03:00

сша

китай

введение трампом пошлин на импорт

экономика

в мире

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%."Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.

https://ria.ru/20250408/poshliny-2010113100.html

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сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, экономика, в мире