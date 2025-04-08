https://ria.ru/20250408/poshliny-2010112677.html
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды - РИА Новости, 08.04.2025
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T20:35:00+03:00
2025-04-08T20:35:00+03:00
2025-04-08T20:43:00+03:00
сша
китай
введение трампом пошлин на импорт
экономика
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152466/03/1524660309_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_bad762942363a5b61b2fb55e94adc08f.jpg
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт во вторник подтвердила увеличение импортных пошлин на товары из Китая, уточнив, что они заработают с начала среды по местному времени.Ранее телеканал Fox News со ссылкой на представителя Белого дома сообщил, что США повысили импортные пошлины на китайские товары до уровня 104%."Они заработают в 12.01 ночью, то есть вступят в силу завтра", - сообщила Левитт журналистам на брифинге.Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Пошлины на товары из Европейского союза будут достигать 20%. Трамп пообещал доход бюджета от пошлин в размере 6-7 триллионов долларов. Власти ряда стран заявили, что введут ответные меры.
https://ria.ru/20250408/poshliny-2010113100.html
https://ria.ru/20250408/sostojanie-2010088257.html
сша
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152466/03/1524660309_87:0:1887:1350_1920x0_80_0_0_51a3b3775c17be5e5116ca9bdc8e200a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, китай, введение трампом пошлин на импорт, экономика, в мире
США, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт, Экономика, В мире
Увеличенные американские пошлины на китайские товары заработают со среды
Левитт: увеличенные пошлины США на импорт из Китая заработают со среды