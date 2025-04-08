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Немецкий инвестор раскритиковал реакцию ЕС на пошлины США - РИА Новости, 08.04.2025
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18:51 08.04.2025 (обновлено: 18:52 08.04.2025)
https://ria.ru/20250408/poshliny-2010100964.html
Немецкий инвестор раскритиковал реакцию ЕС на пошлины США
Немецкий инвестор раскритиковал реакцию ЕС на пошлины США - РИА Новости, 08.04.2025
Немецкий инвестор раскритиковал реакцию ЕС на пошлины США
Воинственный настрой ряда политиков и чиновников Европейского союза в ответ на введенные США пошлины лишь усугубит положение, американский президент Дональд... РИА Новости, 08.04.2025
2025-04-08T18:51:00+03:00
2025-04-08T18:52:00+03:00
сша
германия
россия
дональд трамп
владимир путин
марош шефчович
евросоюз
введение трампом пошлин на импорт
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Воинственный настрой ряда политиков и чиновников Европейского союза в ответ на введенные США пошлины лишь усугубит положение, американский президент Дональд Трамп в этом вопросе рассчитывает на заключение джентльменского соглашения с прагматичным и дипломатичным подходом, заявил РИА Новости немецкий инвестор Андре Барендрегт. Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Позднее еврокомиссар Марош Шефчович сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, что ЕС намерен поэтапно 15 апреля и 15 мая ввести контрмеры против импортных пошлин США. "Обвинять друг друга бесполезно, угрожать — тоже. А говорить о торговой войне и вовсе неправильно. Это чрезмерно воинственное выражение, которое приведет лишь к дополнительной и ненужной агрессии", - прокомментировал ситуацию Барендрегт. По его словам, администрация Трампа ждет встречного предложения, в результате которого пошлины могут быть снижены. "Я думаю, что Трамп придает вопросу пошлин большое значение и рассчитывает не только на прагматичного, но и дипломатичного собеседника, а также бизнесмена по духу, который вместе с ним приведет этот вопрос к джентльменскому соглашению", — предположил эксперт. По его мнению, Германия, в частности, могла бы через ряд торговых соглашений продолжить сотрудничество с США. "Мы зависимы от Соединенных Штатов, и это нужно просто признать. Однако из этой зависимости можно делать заключения не только о слабости, но и силе — если вести дела открыто", - говорит Барендрегт. При этом, как подчеркивает инвестор, следует учитывать, что США по-прежнему остаются ведущей и крупнейшей экономикой мира с ВВП в 27 триллионов долларов, тогда как ВВП Германии составляет примерно 4 триллиона долларов. "Германия из-за полностью провальной политики в области трудовой миграции и энергетики в данный момент проводит деиндустриализацию. В то же время Соединенные Штаты, наоборот, находятся в процессе реиндустриализации", — сказал он. Инвестор напомнил, что ФРГ в 2024 году зафиксировала положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами в размере 70 миллиардов евро, в то время как сами США получили дефицит торгового баланса примерно в 80 миллиардов евро. "Таким образом, пошлины не лишены смысла. Трамп пытается обеспечить и защитить свою промышленную базу, восстановить ее экономическим разворотом. В отличие от Байдена, который ее субсидировал в рамках неэффективной экономической политики, в ходе которой добиться реиндустриализации собственными силами не удалось", — пояснил он. Эксперт считает, что промышленная база США испытывает трудности в том числе из-за того, что американцы вложили много средств в высокоразвитые технологии - область, где они действительно являются лидерами рынка, в то время как промышленность осталась без должного внимания, которое Трамп намерен сейчас ей уделить. "Президент Владимир Путин некогда сделал нечто подобное - тихо и спокойно и не так громко, как Соединенные Штаты, заставив немецкую автомобильную промышленность инвестировать в Российской Федерации. Представители отрасли последовали требованиям русских и построили прекрасный бизнес", - отметил собеседник агентства. Андре Барендрегт является основателем и генеральным директором немецкой инвестиционной компании MCS Unternehmensberatung und Management Service GmbH. Инвестор имеет обширный опыт работы в РФ. В декабре 2024 года Барендрегт стал единственным бизнесменом с Запада, задавшим Владимиру Путину вопрос на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
https://ria.ru/20250408/poshliny-2009937679.html
https://ria.ru/20250228/tramp-2002233933.html
https://ria.ru/20250407/poshliny-2009861971.html
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сша, германия, россия, дональд трамп, владимир путин, марош шефчович, евросоюз, введение трампом пошлин на импорт, в мире
США, Германия, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Марош Шефчович, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Немецкий инвестор раскритиковал реакцию ЕС на пошлины США

Инвестор Барендрегт: воинственный настрой ЕС на пошлины США усугубит положение

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 8 апр - РИА Новости. Воинственный настрой ряда политиков и чиновников Европейского союза в ответ на введенные США пошлины лишь усугубит положение, американский президент Дональд Трамп в этом вопросе рассчитывает на заключение джентльменского соглашения с прагматичным и дипломатичным подходом, заявил РИА Новости немецкий инвестор Андре Барендрегт.
Президент США 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран, назвав это "освобождением". Базовая минимальная ставка составит 10%, на товары из Европейского союза - 20%. Позднее еврокомиссар Марош Шефчович сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле, что ЕС намерен поэтапно 15 апреля и 15 мая ввести контрмеры против импортных пошлин США.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
Пошлины Трампа расширяют пропасть между США и ЕС, считает турецкий политик
Вчера, 07:05
"Обвинять друг друга бесполезно, угрожать — тоже. А говорить о торговой войне и вовсе неправильно. Это чрезмерно воинственное выражение, которое приведет лишь к дополнительной и ненужной агрессии", - прокомментировал ситуацию Барендрегт.
По его словам, администрация Трампа ждет встречного предложения, в результате которого пошлины могут быть снижены. "Я думаю, что Трамп придает вопросу пошлин большое значение и рассчитывает не только на прагматичного, но и дипломатичного собеседника, а также бизнесмена по духу, который вместе с ним приведет этот вопрос к джентльменскому соглашению", — предположил эксперт.
По его мнению, Германия, в частности, могла бы через ряд торговых соглашений продолжить сотрудничество с США. "Мы зависимы от Соединенных Штатов, и это нужно просто признать. Однако из этой зависимости можно делать заключения не только о слабости, но и силе — если вести дела открыто", - говорит Барендрегт. При этом, как подчеркивает инвестор, следует учитывать, что США по-прежнему остаются ведущей и крупнейшей экономикой мира с ВВП в 27 триллионов долларов, тогда как ВВП Германии составляет примерно 4 триллиона долларов.
"Германия из-за полностью провальной политики в области трудовой миграции и энергетики в данный момент проводит деиндустриализацию. В то же время Соединенные Штаты, наоборот, находятся в процессе реиндустриализации", — сказал он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
СМИ: Трамп не видит в Евросоюзе союзника, а скорее считает его врагом
28 февраля, 15:09
Инвестор напомнил, что ФРГ в 2024 году зафиксировала положительное сальдо торгового баланса с Соединенными Штатами в размере 70 миллиардов евро, в то время как сами США получили дефицит торгового баланса примерно в 80 миллиардов евро. "Таким образом, пошлины не лишены смысла. Трамп пытается обеспечить и защитить свою промышленную базу, восстановить ее экономическим разворотом. В отличие от Байдена, который ее субсидировал в рамках неэффективной экономической политики, в ходе которой добиться реиндустриализации собственными силами не удалось", — пояснил он.
Эксперт считает, что промышленная база США испытывает трудности в том числе из-за того, что американцы вложили много средств в высокоразвитые технологии - область, где они действительно являются лидерами рынка, в то время как промышленность осталась без должного внимания, которое Трамп намерен сейчас ей уделить.
"Президент Владимир Путин некогда сделал нечто подобное - тихо и спокойно и не так громко, как Соединенные Штаты, заставив немецкую автомобильную промышленность инвестировать в Российской Федерации. Представители отрасли последовали требованиям русских и построили прекрасный бизнес", - отметил собеседник агентства.
Андре Барендрегт является основателем и генеральным директором немецкой инвестиционной компании MCS Unternehmensberatung und Management Service GmbH. Инвестор имеет обширный опыт работы в РФ. В декабре 2024 года Барендрегт стал единственным бизнесменом с Запада, задавшим Владимиру Путину вопрос на пленарной сессии инвестиционного форума "Россия зовет!"
Флаги стран ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.04.2025
ЕС с 15 апреля начнет вводить контрмеры против американских пошлин
7 апреля, 17:24
 
СШАГерманияРоссияДональд ТрампВладимир ПутинМарош ШефчовичЕвросоюзВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
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